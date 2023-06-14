البوابة - عندما نتفاعل مع أشخاص مختلفين كل يوم ، نصادف أنواعًا مختلفة من الشخصيات السامة وغير السامة. في بعض الأحيان ، يمكن للأشخاص الذين تقابلهم أن يكونوا سامين للغاية ويمكن أن يحبطوك لمصلحتهم الخاصة. من المهم الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص ، ولكن في نفس الوقت ، قد يكون تحديد مثل هؤلاء الأشخاص أمرًا صعبًا لأنه لا يوجد نوع واحد ، بل 5 أنواع من الأشخاص السامين يجب الحذر منهم! دعونا نلقي نظرة على الأنواع الخمسة من الأشخاص السامين.

5 أنواع من الشخصيات السامة في حياتك



1. المتلاعب

هذا الشخص ماهر في التلاعب بالآخرين لخدمة مصالحهم الخاصة. يستخدمون التلاعب العاطفي أو التعثر بالذنب أو التكتيكات الخادعة للسيطرة على من حولهم. نواياهم تخدم الذات ، وغالبًا ما تترك أثراً من الثقة المحطمة والعلاقات المدمرة.

2. الناقد الدائم

يجد هذا النوع من الأشخاص دائمًا خطأ في كل شيء وكل شخص. إنهم يسارعون إلى انتقاد الآخرين والتقليل من شأنهم ، مما يؤدي إلى تآكل احترام الذات وخلق جو سلبي. يمكن أن تكون سلبيتهم المستمرة مستنزفة ومحبطة للمعنويات ، مما يجعل من الصعب الحفاظ على شعور صحي بقيمة الذات.

3. الدراما

ينجح هذا الشخص في خلق وتأجيج الدراما في حياته وحياة من حوله. إنهم يبالغون في المواقف وينشرون النميمة ويزدهرون في الانتباه. غالبًا ما يؤدي التواجد في وجودهم إلى إجهاد غير ضروري واضطراب عاطفي.

4. مستنزف الطاقة

هذا النوع من الأشخاص السامّين لديه طريقة لاستنزاف طاقتك وتركك مرهقًا عاطفيًا. إنهم منغمسون في أنفسهم ويسعون باستمرار إلى التحقق من الصحة والدعم من الآخرين ، دون الرد بالمثل. إن قضاء الوقت معهم يشعر بالاستنزاف وعدم الرضا. بالكاد تحصل على الوقت لرفاهيتك.

5. الضحية

يلعب هذا الشخص باستمرار بطاقة الضحية ، ويلقي باللوم على الآخرين في مصائبهم ويرفض تحمل المسؤولية عن أفعالهم. إنهم يسعون إلى الشفقة والاهتمام ، وغالبًا ما يتلاعبون بالآخرين ليشعروا بالذنب أو المسؤولية عن مشاكلهم. يمكن أن يكون التواجد حولهم مرهقًا وخانقًا عاطفيًا ، لأنهم غالبًا ما يجلبون سحابة من السلبية أينما ذهبوا.

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