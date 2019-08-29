6 استخدامات غير عادية للفازلين

الفازلين هو مادة دهنية تُصنع من النفط وتُستخدم في معظم البيوت لترطيب البشرة وهو آمن الاستخدام للكبار والصغار ولا توجد له أضرارٌ جانبيّة.

وقد يَظنّ البعض أنّ الفازلين هو مجرّد مُرطّب للبشرة إلّا أنّ له استخدامات عديدة وأهمها:

١- الترطيب:

يمكن استخدام مادة البيتروليوم جلي المعروفة بالفازلين في ترطيب الجلد الجاف في الجسم، بالاضافة للشفاه وجفن العين في حال جفافه.

٢- علاج الجروح:

يمكن وضع الفازلين على الجروح السطحية والخدوش للمحافظة على رطوبتها والتسريع في علاجها.

٣- ترطيب الأظافر:

اذا كنت ممن تكثر من استخدام طلاء الأظافر، يمكنك دهن الفازلين على الاظافر والمنطقة المحيطة بها عند ازالة الطلاء وذلك للحفاظ عبى ترطيب المنطقة ومنع تكسر الأظافر.

٤- علاج طفح الحفاظات عند الاطفال:

عند إصابة طفلك بطفح الحفاظات يمكنك دهن المنطقة بالفازلين بعد كل غيار للتخفيف من التسلخات وتسريع العلاج.

٥- الحماية من التسلخات:

يمكن استخدام الفازلين في مناطق الثنيات لمنع الاحتكاك والحماية من تكون التسلخات الجلدية والسماط.

6- يُستخدم كبديل عن مُزيل المكياج.

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