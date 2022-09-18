5 تمارين سريعة للتغلب على نوبة الذعر إذا كنت تمر بمرحلة صعبة مع نوبات من الذعر المفاجئ أو القلق الذي يسيطر عليك ، فقد يكون من الصعب تهدئة نفسك والتعبير عن أفكارك. في مثل هذه اللحظات من التصاعد من الأفكار المربكة ، هناك بعض تقنيات المواجهة التي يمكن أن تساعد عقلك على العودة إلى اللحظة الحالية والتوقف عن الانزعاج من الداخل.

يمكن أن تساعد تمارين التأمل والتنفس على أساس منتظم في تخفيف ميولك إلى التغلب على الأفكار المقلقة. ومع ذلك ، قد لا تكون هذه الأمور مفيدة في لحظات الذعر ، وهذا هو السبب في أن هذه الطرق الجسدية البسيطة يمكن أن تساعد في إراحة عقلك.

5 تمارين سريعة للتغلب على نوبة الذعر

5 تمارين سريعة للتغلب على نوبة الذعر

1. هز جسمك

عندما تشعر بالقلق ، ينتقل جسمك إلى وضع التجميد بسبب إطلاق مواد كيميائية مثل الأدرينالين والكورتيزول. يمكنك التخلص حرفيًا من القلق من جسمك عن طريق هز أجزاء جسمك. هز يديك وذراعيك وساقيك وقدميك ورقبتك وكتفيك - أينما كنت تعتقد أن التوتر يستقر. يمكنك أيضًا محاولة رفع قدميك أو لكم الوسادة أو الرقص على أغنية جميلة. مجرد التحرك طريقة رائعة للتخلص من التوتر.

5 تمارين سريعة للتغلب على نوبة الذعر

2. استخدم ألعاب التركيز

استثمر في ألعاب مثل مكعب إنفينيتي ، والليغو، والالعاب المصنوعة من السيليكون وما إلى ذلك. تتطلب هذه الألعاب تركيزك وتساعدك على تشتيت انتباهك عن القلق. نظرًا لأنها تستخدم حواسك ، مثل اللمس والبصر ، فيمكنها المساعدة في تهدئة عقلك.

5 تمارين سريعة للتغلب على نوبة الذعر

3. تناول شيئا حامضا

من أكثر تقنيات تشتيت الانتباه فعالية والتي تعتمد على حاسة التذوق لديك هي قضم الليمون مباشرة. سوف يصدم القوام اللاذع والمرارة جهاز العصبي، ويعيد توجيه أفكارك إلى ما تتذوقه ، بدلاً من أفكار القلق المتزايدة مسبقًا في رأسك. إذا لم تكن من محبي الليمون ، يمكنك أيضًا تجربة الحلوى الحامضة.

5 تمارين سريعة للتغلب على نوبة الذعر

4. انقع وجهك في وعاء من الماء البارد

تستجيب الثدييات لمهدئات الطبيعة مثل الغوص في الماء البارد. لذلك إذا كان دماغك مشغولاً بالأفكار المقلقة ، فإن غمر وجهك أو جبهتك فقط في وعاء من الماء البارد لمدة 30 ثانية يمكن أن يساعدك. هذا يجعل عقلك يعتقد أنك تغوص تحت الماء. وهذا ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي (PNS) الذي يريح عقلك وجسمك. كما أنه يهدئ دقات قلبك المتسارعة. انتبه أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب استشارة الطبيب قبل تجربة هذه التقنية.

5 تمارين سريعة للتغلب على نوبة الذعر

5. الاستلقاء على أرضية باردة

5. في حالة القلق المفاجئ ، يمكن أن يساعدك الاستلقاء بشكل مستقيم على الأرض ، ويفضل أن تكون أرضية باردة (مثل أرضية الحمام المكسوة بالبلاط أو الرخام) ، على الشعور بالاسترخاء. تلامس الأرضية الباردة بشرتك وتزيل صدمة القلق من عقلك. يمكنك أيضًا محاولة الاسترخاء مع التنفس العميق للحصول على المزيد من الهدوء. ستشعر بمزيد من الاستقرار والسكينة.

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