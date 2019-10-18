5 حقائق عن الأظافر تساعدك على العناية بهم

يختلف شكل الأظافر ونوعها بين شخص وآخر، إلا أنها في جميع الحالات تتمتع بفوائد متعددة وتحتاج إلى عناية خاصة.

تعرّفوا فيما يلي على 5 معلومات يجهلها معظمنا عن الأظافر.

1 - تتكوّن الأظافر من المادة نفسها التي تكوّن الشعر والأسنان

تتميّز الأظافر بكونها لوحات قرنيّة تبلغ سماكتها حوالي نصف ملليمتر. وهي تتكوّن من الكيراتين، هذا البروتين الجامد الذي يكوّن أيضاً الشعر والأسنان.

وظيفة الأظافر الأساسية هي حماية أطراف الأصابع، وهي تتكوّن من جذور وجسم ينمو بسرعة تتراوح بين 0,14 و0,40 ملليمتر في اليوم.

لتعزيز نموّ الأظافر انقعيها لبضع دقائق في خليط مؤلّف من ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وعصير نصف حبّة من الليمون. دلّكي أظافركِ بعد ذلك بهذا الخليط لتبييضها، تنشيط الدورة الدمويّة وتعزيز نموّها.

2 - هناك اختلافات عديدة بين أظافر اليدين وأظافر القدمين

تتكوّن أظافر اليدين والقدمين من 3 طبقات من الكيراتين ولكنها لا تنمو بالسرعة نفسها، إذ يبلغ نمو أظافر القدمين حوالي 1,5 ملليمتر في الشهر فيما يصل نمو أظافر اليدين إلى حوالي 3,5 ملليمتر في المدة نفسها. كما أن أظافر اليدين أكثر رقّة من أظافر القدمين التي تحتاج لأن تكون أكثر سماكة كونها تبقى طوال اليوم محتجزة في الأحذية.

3- يحتاج كل ظفر بين 3 و18 شهراً ليتجدد بشكل كامل

يتم نمو الأظافر عبر "المصفوفة" أي القاعدة، ولذلك يجب العناية بها وتدليكها بالزيوت المغذّية والمستحضرات الخاصة. فهي التي تؤثّر على صحّة الأظافر وسماكتها. وتحتاج أظافر اليدين بين 3 و6 أشهر لتنمو بشكل كامل، فيما يحتاج النمو الكامل لأظافر القدمين إلى مدة تتراوح بين 12 و18 شهراً.

لتعزيز نمو الأظافر من الضروري التركيز على تناول الأطعمة الغنيّة بالبروتينات كاللحوم، والأسماك، والبيض المفيدة جداً لتكوين الكيراتين. ويساهم الكالسيوم، والزنك، والنحاس، والفيتامينات في تنشيط نمو الأظافر. كما يمكن الحصول على هذه المكوّنات عبر تناول مكمّلات غذائيّة خاصة بتعزيز نمو الأظافر والشعر.

4- تتميّز الأظافر بكونها حسّاسة جداً

تتميّز الأظافر بطبيعتها الحسّاسة جداً، رغم أن دورها الأساسي هو حماية أطراف الأصابع. وهي تتعرّض باستمرار للضغوط الناتجة عن استعمال اليدين بكثرة في الحياة اليوميّة، بالإضافة إلى استعمال طلاء الأظافر وارتداء الأحذية مما يعرّضها أيضاً للتلف. ولذلك من الضروري العناية بها وتطبيق طلاء أساس حامٍ قبل وضع أي طلاء ملوّن على الأظافر، وذلك بهدف حمايتها من الإصفرار.

اهتمّي أيضاً بتخصيص أوقات ترتاح فيها أظافركِ من الطلاء، فإذا كان الطلاء يشكّل طبقة حامية لسطح الأظافر، فهو أيضاً يمنع الطبقة الدهنيّة-المائيّة التي تغطّي الظفر في أن تتكوّن. ولذلك يجب احترام قاعدة الـ5-2، أي عدم ترك الطلاء على الأظافر لأكثر من 5 أيام ثم تركها ترتاح يومين قبل معاودة تطبيقه مما يسمح للأظافر بأن تستعيد متانتها ونعومتها في الوقت نفسه.

5- يتأثّر نموّ الأظافر بتبدل الفصول، وهو يختلف بين النساء والرجال

تنمو أظافر الرجال بسرعة أكبر من نمو أظافر النساء، إلا في حالة الحمل حيث يتعزز نمو أظافر النساء بسبب التبدلات الهرمونية. أما فيما يتعلّق بالفصول فيبدو أن الأظافر تنمو في الصيف بأسرع مما تنمو في الشتاء رغم أن الجراسات التي تناولت هذا الموضوع لم تستطع إكتشاف السبب الكامن ورائه.

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