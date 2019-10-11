وصفة العسل وماء الورد لتفتيح المناطق الداكنة في البشرة

العسل

استخدام العسل لتقشير البشرة أمر ضروري لأنه يرطب البشرة ويلطفها، كما أن حبيبات السكر تقشر جلدك مع إضافة قليل من الماء.

ماء الورد

يؤدي دهن الوجه يوميا بالقليل من ماء الورد الطبيعي إلى إزالة البقع الداكنة عن الوجه، كما يفتح البشرة ويزيدها نعومة ويشدها ويقلل التجاعيد والخطوط الرفيعة عليها، كما يمكن خلط ماء الورد مع مطحون خشب الصندل كماسك مزيل وفعال للبقع اللونية في الوجه.

الالوفيرا

لكي تتجدد بشرتك بشكل صحيح، من المهم للغاية ترطيبها بأفضل المكونات الممكنة ومنها الألوفيرا، وهو جيد لعلاج الحروق.