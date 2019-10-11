وصفات غسول للبشرة بمواد طبيعية من المنزل

مهما استخدمتِ مواد وغسولات لشرتك، أنتِ بحاجة إلى تطبيق مواد طبيعية خالية من أي مواد ضارة لتنعش بشرتك وتزيد جمالها، واليوم سنوافيكِ بطريقة عمل واستخدام أفضل غسول للوجه في المنزل بمواد طبيعية.

العناية بالبشرة

إزالة مستحضرات التجميل، حيث أنه من المهم جداً التخلص من كامل المكياج الموجود على الوجه قبل النوم، لمنع تشكل حب الشباب والرؤوس السوداء والتجاعيد المبكرة.

تنظيف الوجه مرتين في اليوم للحفاظ عليها خالية من الزيوت، حيث يتم غسل الوجه مرة صباحياً ومرة مساءً باستخدام غسول الوجه المناسب، ومن ثم استخدام تونر البشرة والمرطب المناسب.

تطبيق الكريم الواقي من الشمس، خصوصاً في حال الخروج تحت أشعة الشمس المباشرة بين الساعة 10 صباحاً و2 ظهراً وذلك لأن الشمس تكون قوية جداً.

ترطيب البشرة بشكل دائم، ويفضل استخدام المرطب الخفيف لفصل الصيف، والمرطب الثقيل لفصل الشتاء.

تقشير البشرة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، فهذا يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب العالقة في المسام.

الاستحمام بالماء الفاتر وليس الساخن، فالماء الساخن يجرد البشرة من الزيوت الموجودة فيها مما يؤدي إلى جفافها.

مهما استخدمتِ مواد وغسولات لشرتك، أنتِ بحاجة إلى تطبيق مواد طبيعية خالية من أي مواد ضارة لتنعش بشرتك وتزيد جمالها، واليوم سنوافيكِ بطريقة عمل واستخدام أفضل غسول للوجه في المنزل بمواد طبيعية.

طريقة تحضير أفضل غسول للوجه في المنزل

غسول البشرة الجافة

المكونات:

2 ملعقة صغيرة بابونج مطحون

1/4 كوب حليب

1/4 كوب كريم مرطب

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي كل المكونات في وعاء، ومن ثم ضعيه على النار بضع دقائق حتى تصبح دافئة فقط.

صفي الخليط بالمصفاء، ثم طبقيه على بشرتك عن طريق التدليك بحركة دائرية.

اتركي الغسول على بشرتك 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

غسول لنضارة البشرة ونعومتها

المكونات:

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/8 كوب لوز مطحون خشن

2 ملعقة كبيرة حليب

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض.

دلكي بشرتك برفق لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

هل يُساعد تناول كوب من الماء الساخن قبل الاستحمام بإنقاص الوزن؟!

مقشر اليقطين بالسكر والفانيليا