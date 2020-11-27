5 خلطات طبيعية لتبييض البشرة

خلطة تبييض البشرة بقشر الليمون والكركم

يعدّ الليمون من أكثر الخلطات المنزلية فاعليةً لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة. ويمكنكِ الاستفادة من برش الليمون وعصيره في هذه الخلطة.

طريقة التحضير:

ابرشي ليمونة كاملة بآلة البرش الخشنة، ثم اعصري نصفها للحصول على حوالى ملعقتين صغيرتين أو أقل من ذلك، من عصير الليمون. ثم اخلطي مع العصير وبرش الليمون، ملعقة كبيرة من الكركم، وملعقة كبيرة من الزبادي كامل الدسم.

اتركي الخليط قليلًا في الثلاجة.

طريقة الاستخدام:

نظفي المناطق الداكنة الخشنة المراد تبييضها، مثل الكوعين والركب، والمرفقين والرقبة، وتحت الإبطين.

ثم وزعي الخليط على هذه المناطق، واتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق. بعد ذلك افركي برفق تام المناطق الخشنة، وأزيلي القناع بعد مرور حوالى 15 دقيقة.

معلومات إضافية:

يمكنكِ الاستفادة من هذه الوصفة واستخدامها مرتين في الأسبوع، إذا كنتِ تتهيّئين لمناسبة قريبة، وترغبين بنتائج سريعة. ولكن لا تعرّضي المناطق المعالجة بالليمون لأشعة الشمس، واحرصي على ارتداء الواقي دائمًا قبل الخروج من البيت.



خلطة الشوفان والعسل

تعدّ هذه الوصفة رائعة لكامل مناطق الوجه والبشرة، وهي آمنة وتناسب كل أنواع البشرة، بما فيها البشرة الحساسة. وهي تعتمد على مكونين رائعين لإزالة البقع الداكنة، وتنعيم المناطق الخشنة والقاسية.

طريقة التحضير:

امزجي مقدار ملعقة كبيرة من العسل النقي، مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشوفان (يمكنكِ طحن حبات الشوفانOat للحصول على مسحوق خشن). أضيفي إلى الخليط مقدار ملعقة من بودرة الحليب، وإذا كانت بشرتكِ جافة جدًّا، أضيفي أيضًا ملعقة من زيت الزيتون البكر، واخلطي المكونات جيدًا للحصول على قناع مقشر لطيف على البشرة.

طريقة الاستخدام:

وزعي الخليط المتجانس على كامل مناطق الجسم التي تعاني التبقع والجفاف والتشقق، ودلّكي بالتربيت عليها برفق تام. أعيدي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع إذا كنتِ تبحثين عن نتائج فورية.



خلطة الموز والنشا

طريقة التحضير:

اختاري موزة ناضجة جدًّا ثم اهرسيها وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من النشا، مع القليل من العسل وزيت النعناع، وزيت اللوز.

طريقة الاستخدام:

اُفركي البشرة المراد تفتيحها بهذا الخليط المتجانس لمدة 15 دقيقة، واشطفي بالماء البارد، ثم جففي البشرة ورطبيها بكريم مناسب.



خلطة تبييض البشرة بقشر البرتقال والصودا والألوفيرا

طريقة التحضير:

أضيفي حوالى ملعقتين صغيرتين من بيكاربونات الصودا، ومقدار ملعقة كبيرة من هلام الألوي فيرا، وابرشي عليها برتقالة كاملة.

طريقة الاستخدام:

اُفركي بالخليط كامل بشرة الوجه والرقبة وسطح اليدين، لعلاج مختلف مشكلات البقع الداكنة وتجديد الخلايا التالفة، واستعادة لون البشرة الطبيعي والنضر والمشرق، بعيدًا عن مظهر الشحوب والبهتان.

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