5 دقائق فقط لصنع صلصة جبن الناتشو

تستغرق صلصة جبن الناتشو الغنية والرائعة حوالي 5 دقائق فقط لصنعها باستخدام مكونات طبيعية وبسيطة ...

دجاج متبل بالثوم

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة طحين

1كوب حليب كامل الدسم

6 أوقية من جبنة شيدر متوسطة مبشورة (حوالي 1.5 كوب)

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

الطريقة:

نضيف الزبدة والدقيق في قدر صغير. سخني واخفقي الزبدة والدقيق معًا حتى يشكل فقاعات ورغوة. استمري في طهي وخفق الخليط لمدة 60 ثانية.

اخفقي الحليب في خليط الدقيق والزبدة. ارفعي الحرارة قليلاً واتركي الحليب يغلي على نار هادئة أثناء الخفق. عندما ينضج المزيج ، يثخن. بمجرد أن تصبح سميكة بما يكفي لتغليف الملعقة ، أطفئي النار.

أضيفي جبن الشيدر المبشور ، حفنة تلو الأخرى ، حتى تذوب في الصلصة. إذا لزم الأمر ، ضعي القدر على نار منخفضة لمساعدة الجبن على الذوبان. لا تفرطي في تسخين صلصة الجبن.

بمجرد ذوبان كل الجبن في الصلصة ، أضيفي الملح ومسحوق الفلفل الحار. تذوقي واضبطي التوابل حسب الحاجة. إذا أصبحت الصلصة كثيفة للغاية ، ببساطة اخفقي رشّة إضافية من الحليب.