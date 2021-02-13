دجاج متبل بالثوم

يعد هذا الدجاج المتبل بالثوم طبقاً رائعًا يمكن إضافته إلى السندويشات والسلطات وأطباق المعكرونة والمزيد !

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المكونات:

¼ كوب زيت زيتون

¼ كوب عصير ليمون

3 حص ثوم مفروم

½ ملعقة كبيرة اوريجانو مجفف

½ ملعقة صغيرة ملح

الفلفل الطازج

طبق صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

الطريقة:

أضف زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والأوريجانو والملح والفلفل إلى وعاء أو كيس كبير بسحاب. قلبي المكونات في الطبق حتى تمتزج.

قطعي كل صدر دجاج إلى قطعتين رفيعتين فيليه. ضعي القطع في الكيس أو في طبق ضحل ، ثم اسكبي التتبيلة فوقها ، وتأكدي من أن قطع الدجاج مغطاة بالكامل بالتتبيلة. ينقع الدجاج لمدة 30 دقيقة أو حتى 8 ساعات (مبرد) مع التقليب بين الحين والآخر لزيادة تلامس الدجاج مع التتبيلة.

عندما تصبح جاهزًا للطهي ، سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة. ينقل الدجاج من التتبيلة إلى المقلاة الساخنة ويطهى على كل جانب حتى ينضج جيدًا وينضج (حوالي 5-7 دقائق لكل جانب ، حسب حجم القطع). اطهي قطعتين في وقت واحد لتجنب اكتظاظ المقلاة ، مما قد يتسبب في تجمع العصائر ويمنع تحولها إلى اللون البني. تخلصي من التتبيلة الزائدة.

انقلي الدجاج المطبوخ من المقلاة إلى لوح التقطيع واتركيه يرتاح لمدة خمس دقائق قبل تقطيعه إلى شرائح وتقديمه.

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