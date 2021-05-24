5 رسائل إلكترونية ينبغي إرساله كل أسبوع لتنجح في حياتك المهنية

كلنا نريد إحراز تقدم في وظائفنا. فمن منا لا يبحث عن الاستقرار المالي، والاستثمار في مدخرات للمستقبل؟ كل هذه الأمور مهمة جدًا في حياة العديد من الأشخاص ويعملون بجد من أجلها...

بصرف النظر عن العمل الجاد ، يحتاج المرء أيضًا إلى أن يكون لديه حافز ذاتي وأن يتحلى بالصبر للنجاح ، لأن الطريق إلى النجاح صعب ومليء بالتقلبات. هناك العديد من الطرق والتسلل للبقاء متحفزًا ، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الخمسة التي يجب أن ترسلها كل أسبوع.

1. بريد إلكتروني إلى شخص تعتبره قدوة

أفضل طريقة للتعرف على ما تطمح إليه هو رؤيته من شخص حققه بالفعل؟ وبالتالي، أرسل بريدًا إلى شخص تعتبره قدوة وأخبره كيف أثر عملك ومساره المهني عليك. أيضًا، اشكرهم على أي تعليم ودروس ساعدتك.

2. بريد إلكتروني "شكرًا لك"

تخيل موقفًا تكون فيه مثقلًا تمامًا بالعمل وليس لديك الوقت حتى لتناول طعام الغداء. لكن زميلك-نائب الرئيس-صديقك يحضر غداءه إلى طاولتك ويشاركه معك. أو يساعدك في ترتيب بعض أعمالك. إذا حدث شيء من هذا القبيل ، أرسل لهم بريدًا إلكترونيًا يقول "شكرًا لك". سوف يحبون أن يتم تقديرهم.

3. بريد إلكتروني إلى زميل عمل قديم

لا توجد طريقة أفضل لبدء أسبوع ممل من الاطمئنان على أصدقائك من المدرسة أو العمل السابق. نفس الشيء ينطبق على الحفاظ على شبكة مهنية. ما عليك سوى الاطمئنان عليهم من حين لآخر للتعرف على ما يحدث في مجال عملك أو حول فرص العمل الجديدة التي قد يعرفون عنها.

4. بريد إلكتروني يمكّن شخصًا ما

إن إبداء اهتمام بك وبعملك بالإضافة إلى تمكينك والثناء عليك أمر جيد جدًا. إنها تساعد على تعزيز ثقتك بنفسك وترفع معنوياتك. افعل نفس الشيء لشخص آخر أيضًا. يمكن أن تؤثر جملة واحدة فقط على شخص ما وتفتح لهم مسارات جديدة.

5. إرسال بريد إلكتروني إلى نفسك قبل عطلة نهاية الأسبوع

يمكنك أن تكون أفضل شخص لتحفيز نفسك ويجب أن تفعل ذلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. في اليوم السابق لبدء عطلة نهاية الأسبوع، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى نفسك تذكر فيه مكاسبك أو الأشياء التي تعلمتها أو أي شيء جعل أسبوعك ناجحًا. يساعدك هذا على إدراك ما قمت به وما تحتاج إلى القيام به أكثر.

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