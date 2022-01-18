5 صفات للمدير الرائع والمحبوب لا يمكن أن يكون كل شخص مديرًا جيدًا – أو شخصًا محبوبًا من الجميع ولكن لا ضرر في السعي إلى أن تكون كذلك. مع الأخذ في الاعتبار هذه الفروق الدقيقة ، ستحظى بالاحترام إن لم يحبك الجميع. إذا كنت تريد أن تكون ذلك القائد الجيد، والمدير الرائع، فإليك 5 صفات وسلوكيات صغيرة يجب أن تضعها في اعتبارك.

5 صفات للمدير الرائع والمحبوب

1. الحماس

إذا كان لديك وظيفة مملة وكنت تشعر بالملل أيضًا ، فسيكون لذلك تأثير سلبي على الموظفين أيضًا. لن يشعروا بالرغبة في العمل أو العطاء بنسبة 100٪. المدير الرائع يعمل على تحسين مستوى حماسه عندما يتعلق الأمر بالأداء. هذا الحماس سينتقل إلى كل الموظفين وهذا ينعكس على الإنتاجية أيضًا.

5 صفات للمدير الرائع والمحبوب

2. تحمل المسؤولية

المدير الجيد يأخذ زمام المبادرة دائمًا، ويتحمل المسؤوليات وحتى أنه يقوم بتغير الأشياء إذا لزم الأمر لجعل الفريق مرتاحًا حتى لا يتم إعاقة عملهم.

5 صفات للمدير الرائع والمحبوب

3. الموقف المتفائل

إذا لم تكن واثقًا من مشروع ما ، فسيظهر هذا الأمر وسيؤثر على فريقك أيضًا. المدير الجيد سيظل دائمًا سعيدًا ويكون متفائلًا جدًا بشأن العمل الذي قام به الفريق. يرون الوضع على أنه نصف كوب ممتلئ وهذا بدوره يشجع فريقهم.

5 صفات للمدير الرائع والمحبوب

4. القدوة

يقوم القائد والمدير الجيد دائمًا بتعليم فريقهم إذا لزم الأمر ، وتقديم مثال ونموذج عن طريق القيام بالمهمة بأنفسهم. يتشاركون المعرفة بدلاً من الاحتفاظ بها لأنفسهم. عندما يشرح المدير كيف يتم ذلك ، حرفيًا ، يهتم الفريق تلقائيًا وأنت تنقل شيئًا جديدًا وما يمكن أن يكون مفيدًا لهم.

5 صفات للمدير الرائع والمحبوب

5. احترام الفردية

كل إنسان مختلف ، كل موظف لديه قوته الخاصة. يصبح المدير الرائع مذهلاً عندما يلاحظ ويحترم الفردية. حقيقة أن المدير يهتم ويريد العمل على قوتك ولا يتوقع منك أن تفعل شيئًا لا تجيده ، يجعله مديراً مذهلاً. ليس ذلك فحسب ، إن احترام الإنسانية مهم جدًا أيضًا. إنهم موظفين لكن تذكر أنهم بشر مهم أيضًا.

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