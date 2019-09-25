5 طرق طبيعية لعلاج تساقط الشعر في فصل الخريف

الكثير من النّاس يعاني من تساقط الشّعر وهي مشكلة موجودة عند الجنسين لكنها شائعة أكثر لدى الرّجال، فالإنسان يفقد 50-100 خصلة شعر يومياً، وهذا أمرٌ طبيعي ولكن إن تجاوز العدد المفقود أكثر من ذلك دلّ هذا على وجود مشكلة تساقط الشّعر.

وهناك عدّة أسباب تؤدّي لحدوث التّساقط وهي عديدة ومنها الوراثة وبعض الحالات المرضية، والتغييرات الهرومونية، وبعض الأدوية، والتدخين، وغير ذلك الكثير.

وبالإضافة إلى التقلبات الجوية التي تحدث مع كل بداية فصل جديد تحمل معها تأثيرات مختلفة على الجسم والطبيعة من حولنا، ولكن فصل الخريف الذي يسبب اصفرار أوراق الشجر وتساقطها يعتبر من الفصول ذات التأثير الأقوى على صحة شعركِ وبشرتكِ، إذ تزداد في هذا الفصل مشاكل جفاف البشرة بسبب الرياح والهواء الجاف خلال اليوم، إلا أن تساقط الشعر بالخريف يعود لأسباب مختلفة.

وإنّ فكرة إيقاف تساقط الشعر في هذه الفترة من السنة غير ممكنة، ولكن هناك طرق طبيعية تساعد في تقوية بصيلات الشعر مما يخفف من حدة التساقط:

1- خلطة الثوم وزيت الزيتون:

إن الثوم فعال في حل مشاكل تساقط الشعر وضعفه إلى جانب ذلك يستخدم كمادة طبيعية ممتازة لمن يعانون من الصلع، هذه الخلطة ستساعد شعركِ سيّدتي على تخفيف تساقطه وتقويته، قومي بخلط نصف كوب من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من الثوم المطحون، وامزجيهم مع بعضهم حتى يتكون لديك خليط ثم طبقيه على فروة رأسك بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك اشطفي شعركِ بماء وشامبو مناسب له جيداً.

2- الأفوكادو مع جل الصبار:

جفاف الشعر وتقصفه من المشاكل التي تزداد في فصل الخريف بسبب الرياح والهواء البارد، عليكِ بهرس حبة أفوكادو طازجة مع ملعقة من جل الصبار الطبيعي ثم دلكي فروة رأسكِ بهذا الخليط وأتركيه لمدة 40 دقيقة عليه، بعد ذلك اشطفي شعركِ بماء فاتر.

3- خلطة زيت الجوجوبا مع البيض:

تساعد هذه الخلطة في تقوية وترطيب الشعر بفعالية، إذ تحتاجين فيها إلى مزج بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، ثم اخليطهم مع بعضهم جيداً قبل البدء بتدليك فروة رأسك بها كما يجب أن تضعي القليل منها على أطراف شعركِ لترطيبه وتغذيته، اتركيها لمدة نصف ساعة على شعركِ قبل شطفها بالماء الفاتر.

4- خلطة زيت النيم و زيت شجرة الشاي:

ستعمل هذه الخلطة المكونة من زيوت علاجية قوية على تقوية بصيلات شعركِ، حيث أنها فعالة في محاربة البكتيريا والفطريات التي تضعف فروة الرأس، قومي بخلط ملعقة من كل نوع ثم دلكي بها فروة رأسكِ جيداً وكذلك ضعيها على أطراف شعركِ واتركيها لمدة نصف ساعة ومن ثم اشطفيه بماء فاتر.

5- وصفة منقوع أوراق إكليل الجبل:

تعمل هذه الوصفة على تقوية بصيلات الشعر كما أنها تحمي الشعر من الأضرار الخارجية وتساعد في الحفاظ على مظهره الصحي، ستحتاجين إلى غلي 4 ملاعق كبيرة من أوراق إكليل الجبل في كوب من الماء، ثم اتركيه حتى يبرد قبل أن تصفي الماء من الأوراق، قومي بخلط الماء مع ملعقتين من زيت اللوز ثم دلكي فروة رأسكِ بها واتركيها لنصف ساعة قبل شطف شعركِ بماء فاتر.

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