5 طرق لتقوية جهاز مناعة الطفل ضد الكورونا

ينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير حول العالم، ما يدفع الكثير من الدول إلى تعطيل الدراسة وتعليق النشاطات الاجتماعية كإجراءات احترازية لتقليل عدد المصابين والوفيات، لذا يمكنكم استغلال بقاء الطفل بالمنزل لتعليمه كيف يقوم الجهاز المناعى بوظيفته والأشياء التى يتعين فعلها لتقويته.

وتقدم خبيرة التغذية، سهام سوقية، مجموعة من النصائح التى تساعد فى تقوية الجهاز المناعى لدى الطفل، وتتمثل فيما يلى:

1- الاهتمام بغسل الأيدى بالماء والصابون بشكل جيد، قبل تناول الطعام وبعده، وعقب دخول المرحاض، وعقب اللعب وملامسة الحيوانات.

2- تناوُل الطعام الصحى، والابتعاد عن الطعام المكشوف، وتجنُّب السكاكر والحلويات والمشروبات الغازية غير المفيدة.

3- تناول البقوليات والسمك كالتونة، والخضروات كالبروكلى والثوم والبصل والجزر والقرع والورقيات الداكنة والفلفل الأخضر والطماطم والبازلاء، والفواكه كالبرتقال والليمون والفراولة والكيوى والموز والتوت والخوخ والأناناس والكريب فروت والشمام.

4- تناوُل اللحوم والدجاج باعتدال، والبيض واللبن والعسل والتمر.

5- تناوُل الطعام بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة.