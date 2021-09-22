5 طرق لتلميع الفضة والنحاس باستخدام مكونات طبيعية اشتريت للتو مجموعة أصلية من الأطباق الفضية القديمة أو المجوهرات مقابل مبلغ بسيط من سعرها الأصلي، والسبب هو افتقارها للبريق المعتاد للفضة.

وبدلاً من أن ترى انعكاسك، ستجد لوناً رمادياً باهتاً. فكيف تطلق توهجها الداخلي دون اللجوء إلى المواد الكيميائية السامة؟ الأمر سهل.

5 طرق لتلميع الفضة والنحاس باستخدام مكونات طبيعية

طرق تنظيف الفضة

لا تريد أن تقدم عشاء فاخر باستخدام أدوات مائدة فضية باهتة؟ اعتمادًا على مستوى التلطيخ، جرب إحدى طرق تنظيف الفضة أو كلتيهما.

1. طريقة بيكنغ صودا

قم بتغطية القطعة الملطخة بالبيكنغ صودا. ضع كمية مناسبة لا تكن بخيلاً. دع القطعة تنغمس تمامًا في الزغب الأبيض. اترك صودا الخبز تؤدي سحرها في التنظيف لمدة 30 دقيقة تقريبًا. سيعمل البوراكس أيضًا بنفس الطريقة.

بعد انتهاء مدة 30 دقيقة، قم بترطيب قطعة قماش أو فرشاة خاصة باستخدام الماء الساخن. قم بتلميع صودا الخبز على القطعة بقطعة قماش لتنظيفها من البقع. أخيرًا، اشطف القطعة جيدًا بالماء الساخن. هل اعجبك اللمعان؟

2. الماء الساخن ، رقائق الألومنيوم ، صودا الخبز والملح

هذه الطريقة تشبه إلى حد ما تجربة جامحة لعالم مجنون. قم بتبطين وعاء بورق الألمنيوم واملأه بالماء. ثم اغمس قطعة الفضة في قدر الماء. ضع ملعقة كبيرة من صودا الخبز والملح واترك الخليط يغلي .

استعد لتفتن بنتيجة التنظيف. أثناء عملية الغليان ، ستختفي البقع عن الفضة وتنتقل إلى الألومنيوم. كرر العملية إذا لم تعجبك النتيجة.

5 طرق لتلميع الفضة والنحاس باستخدام مكونات طبيعية

طرق تنظيف النحاس

قم بتلميع الأواني والمقالي النحاسية الضبابية للحصول على بريق لامع باستخدام طرق التلميع هذه التي تستخدم مكونات من خزانة مطبخك.

1. طريقة الليمون والملح

من كان يعتقد أن طريقتنا المفضلة لتنظيف ألواح التقطيع الخشبية تعمل أيضًا على النحاس. تغمس نصف ليمونة في الملح الخشن. ثم يفرك الخليط على القطعة النحاسية بالكامل. اعصر الليمون وأعد وضع الملح. قريبا سوف تكشف عن بريق مصقول تحت ذلك اللون الباهت.

2. طريقة الكاتشب

اغمس قطعة قماش في الكاتشب وافركه على القطعة النحاسية حتى يتم استعادة لمعان المعدن الأصلي المصقول. تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل مع العناصر الأقل تلطيخًا. ليس لديك كاتشب؟ استخدم معجون الطماطم كبديل.

3. طريقة الطحين والملح والخل

للبقع الدقيقة، قم بتشكيل عجينة من أجزاء متساوية من الدقيق والملح والخل. افركي المادة على القطعة باستخدام فرشاة كاشطة. قريبًا سيبدو النحاس لامعًا جدًا.

لن تعمل طرق التلميع الخاصة بالفضة على النحاس. لذا من فضلك لا تخلط بينهما، لأنها قد تتسبب في تلف القطع الأخرى.

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