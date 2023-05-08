البوابة - كآباء، نريد تعليم الأطفال عادات جيدة تجعلهم أطفالًا أكثر عقلانية ومسؤولية. ومع ذلك ، فإن الأفعال لها تأثير أكبر من الكلمات وغالبًا ما يتبنى طفلك عاداته من خلال مراقبتك. عند القيام بذلك ، قد ينتهي بهم الأمر أيضًا إلى تعلم بعض العادات السيئة. أن تكون أكثر وعيًا بسلوكك حول طفلك قد يساعدك في تجنب تعليمه هذه الصفات غير المرغوب فيها.

فيما يلي بعض العادات السيئة الشائعة التي يميل الأطفال إلى التقاطها من والديهم.

5 عادات سيئة يتعلمها الأطفال منك بلا وعي

1. الشتائم

ينصح خبراء التربية بتجنب استخدام الفاظ الشتم والشتائم أمام طفلك أو أفراد أسرتك. ومع ذلك ، إذا حدث ذلك فقد يتعلم طفلك هذه العادة السيئة منك عندما يسمعك تقوم بشتم شخص ما على الهاتف أو أثناء القيادة أو أثناء مشاهدة شيء ما على التلفزيون. عليك أن تكون أكثر حذرًا حول طفلك لأنه يلتقط كلمات غير لائقة وينتهي به الأمر باستخدامها في المدرسة، غير مدرك لما تعنيه بالضبط وكيف ومتى يجب استخدامها.

2. الكسل

هناك العديد من مقاطع الفيديو المضحكة على الإنترنت لطفل رضيع أو طفل صغير يقلد استلقاء والده الكسول على الأريكة أو السرير. في حين أنه أمر مضحك، في الواقع ، عليك التأكد من أن طفلك ليس من النوع الكسول الذي لا يغتسل، ولا يقوم بمهامه المنزلية حيث سينتهي بهم الأمر باختيار هذه العادة السيئة منك.

3. تنظيف الأنف

حسنًا ، الجميع ينظف أنفه بأصبعه. لكن هذا غير صحي ، فمن الناحية الفنية يجب أن تفعل ذلك على انفراد وأن تغسل يديك بعد أن تمسك أنفك. يمكن للأطفال بسهولة تقليد مثل هذه الأعمال من خلال رؤيتك تقوم بها ، أو أي ممارسات أخرى غير صحية مثل عدم غسل يديك بعد استخدام الحمام.

4. التدخين والشرب

عندما يكبر طفلك ، في مرحلة ما قبل المراهقة، قد يكون مهتمًا بشرب الكحول وتدخين السجائر. رؤيتك في هذه الحالة سوف يحفز الطفل على تجربة ما تقوم به، سواء كان تدخين سجائر أو أرجيلة أو شرب الكحول.

وجدت دراسة أن المراهقين الذين دخن آباؤهم هم أكثر ميلاً لأن يصبحوا مدخنين ، حتى لو أقلع آباؤهم عن التدخين قبل ولادتهم. اتبعت الدراسة 214 مشاركًا ، بدءًا من عام 1988 حتى عام 2011. وأجرى المشاركون استطلاعات سنوية حول عادات التدخين لديهم. قام الباحثون أيضًا بمسح 314 من أطفالهم (الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وما فوق) في عام 2011.

5. النميمة والغيبة

إذا كنت تتحدث باستمرار على الهاتف أو مع جيرانك عن أشخاص آخرين وتتحدث بشكل سلبي عنهم ، فهناك فرص كبيرة لأن يختار طفلك.

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