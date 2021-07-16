5 علاجات منزلية فعالة للتخلص من جفاف وحكة العيون

نظرًا للتعرض المفرط لعينيك لشاشة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الالكترونية، فقد أصبحت عيوننا شديدة الجفاف والحكة مما تسبب مشاكل في رؤية الأشياء بشكل صحيح. نتيجة لذلك، نستمر في فرك أعيننا ويبدأ الألم بعد ذلك.

علاوة على ذلك، فإننا سنظل مستمرين في العمل من المنزل في ظل الظروف المحيطة لتفشي فيروس كورونا، ونتيجة لذلك سنظل نعرض أعيينا لوقت أطول لشاشات الأجهزة الالكترونية. لذلك، فمن الضروري البحث عن علاجات فعالة لتخفيف الحكة والألم، وفي هذا التقرير، نقدم بعض العلاجات المنزلية الفعالة لتخفيف جفاف وحكة عينيك بسبب التعرض الزائد لشاشات الأجهزة الالكترونية.

الكمادات الدافئة

الدموع مصنوعة من الزيت والمخاط والماء التي تحافظ على تشحيم العين، لكن الجفون الملتهبة والمتقشرة يمكن أن تسد الغدد المنتجة للزيوت، ونتيجة لذلك، ستصاب عينيك بالجفاف والحكة. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بتبليل قطعة قماش نظيفة بالماء الدافئ وضعها على عينك لمدة 5 دقائق، سوف يساعد هذا الغدد المسدودة على إفراز الزيت.

غسل وتنظيف الرموش

كما سبق أن ذكرنا أن التهاب الجفون يسد الغدد الدهنية مما يجعل العين جافة، لذلك من الضروري تنظيف الجفون والمنطقة المحيطة بها يوميًا. لذا، قم بغسل الرموش بشامبو خفيفاً للأطفال وقم بتدليكه على عينيك المغلقتين لتنظيف المنطقة المصابة.

تناول الكثير من المياه

تناول الكثير من المياه والحفاظ علي ترطيب جسمك بقدر الإمكان، تلعب دوراً فعال في الحفاظ علي رطوبة ونضارة العينين.

ارمش بشكل أكثر

التحديق المستمر في الكمبيوتر يقلل من وتيرة الوميض مما يؤدي في النهاية إلى جفاف العين وحكة. لذلك، ينصح بالرمش بشكل أكثر، إذا لزم الأمر ، يمكنك ممارسة كما قاعدة 20-20-20 التي تنص على أنه بعد العمل لمدة 20 دقيقة أما الشاشات الالكترونية انظر إلى نقطة أخرى لمدة 20 ثانية على بعد 20 قدمًا.

تناول الأسماك الزيتية في النظام الغذائي

يحتوي سمك السلمون والتونة والسردين والسلمون المرقط والماكريل وغيرها على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد الغدد المنتجة للدهون على إفراز المزيد من الزيت في العين. لذلك، يجب عليك أن تدرج هذه الأسماك في نظامك الغذائي وتناولها بشكل منتظم.

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