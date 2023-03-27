البوابة - تبدأ الأمراض الجنسية التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الكلاميديا والسيلان والهربس وفيروس نقص المناعة البشرية وما إلى ذلك بعلامات خفية وهي مؤشرات تحذيرية للمصاب حتى يعرف بأن الجسم بات تحت التهديد وأنه بحاجة الى المساعدة الطبية، وتنتقل أغلب هذه الأمراض من فرد إلى آخر عن طريق الجنس الشرجي والفموي والمهبلي.

في البداية ، تبدو الأعراض خفيفة ، ولكن عندما تُترك دون علاج فإنها تنتشر بشكل أسرع وتشكل خطرًا أكبر على الصحة العامة ، فيما يلي بعض العلامات التحذيرية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي يجب على كل فرد معرفتها:

5 علامات على الإصابة بأحد الأمراض الجنسية الخطيرة

أعراض الأمراض الجنسية

1. التفريغ غير المعتاد من الأعضاء التناسلية

إذا لاحظت إفرازات سائلة غير مبررة من المهبل أو القضيب أو فتحة الشرج ، فعليك طلب مساعدة الطبيب على الفور.

قبل زيارة الطبيب لاحظ لون الإفرازات والرائحة سواء كانت كريهة أو طبيعة ومدى تكرار حدوثها.

2. صعوبة التبول

يعتبر التبول المؤلم مؤشرًا على وجود عدوى حدثت بالفعل في الأعضاء الخاصة ، فلا تتجاهلها، يحاول الكثير من الناس العلاجات المنزلية أولا، ولكن إذا استمرت الحالة لفترة أطول ، قم بزيارة الطبيب.

3. نمو غير عادي في جلد الأعضاء التناسلية

إذا بدت طيات الجلد في الأعضاء التناسلية متكتلة وغير متساوية فلا تتجاهلها. راقبها بانتظام ولاحظ نموها ومحيطها وما إذا كانت تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

4. حكة في الأعضاء التناسلية

تساعد مستويات الأس الهيدروجيني في سوائل الجسم الأعضاء التناسلية في الحفاظ على نظافتها. يُنصح أيضًا بغسل المناطق الخاصة بعد الجماع ، ولكن إذا لاحظت حكة في هذه المناطق لا تختفي مع ممارسة النظافة المعتادة فلا تتأخر أكثر من ذلك وتزور الطبيب.

5. قروح في الأعضاء التناسلية

غالبًا ما يتجاهل الناس نظافة الأعضاء التناسلية ونتيجة لهذه الممارسة غير الصحية تظهر القروح والبثور في هذه المناطق ، ومع ذلك ، في حالة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، تكون البثور والقروح عنيدة جدًا ومتكررة في طبيعتها.

5 علامات على الإصابة بأحد الأمراض الجنسية الخطيرة

علامات متصلة عن بعد بالأمراض المنقولة جنسياً

هناك العديد من علامات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والتي ترتبط عن بعد بالمناطق الخاصة ، مثل: آلام أسفل البطن ، وحركات الأمعاء المؤلمة ، والحمى ، والصداع ، والتهاب الحلق ، وتضخم الغدد الليمفاوية ، والطفح الجلدي ، والتعب ، والإسهال ، وفقدان الوزن من أعراض العديد من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

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