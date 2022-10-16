علاقات البوابة: ماذا تريد النساء وماذا يعتقد الرجال؟ الرجال دائمًا جاهلون بما تريده النساء. يعتقد معظمهم أن النساء من كوكب الزهرة وأنه من الصعب للغاية فهم ما تريده بالفعل. حسنًا ، ليس الأمر بهذه الصعوبة ، أن نكون صادقين. لفهم مشاعر المرأة ، كل ما يحتاجه الرجال هو تحليل لغة اجسدهن وأفعالهن. لتسهيل الأمر على جميع الرجال ، إليك بعض المقارنات لما يعتقد الرجال أن النساء تريده مقابل ما تريده النساء بالفعل.

علاقات البوابة: ماذا تريد النساء وماذا يعتقد الرجال؟

الخصائص الجسدية

يعتقد الرجال أن المرأة تحب أن تكون مع رجل لائق جدًا وله جسم عضلي. ولكن هذا ما يعتقده الرجال. إنهم لا يفهمون النظرة الأنثوية ، أي كيف تنظر المرأة إلى الرجل. يعتمد الرجال على خيال القوة الذكورية الذي يركز على أن يكون الرجال مرهوبين جسديًا وجذاب.

لا تركز معظم النساء حقًا على الخصائص الجسدية للرجل عندما يبحثن عن علاقة عاطفية. ما يبحثون عنه هو شخص يفهمهن ولا يجعلهن حزينات!

علاقات البوابة: ماذا تريد النساء وماذا يعتقد الرجال؟

الدعم المالي

هذا هو أحد المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا لدى الرجال عن النساء. حيث يعتقد غالبية الرجال أن النساء يبحثن عن الرجل للحصول على دعم مالي وافر. في عالم اليوم التقدمي ، لا يزال الرجال يفكرون بهذه الطريقة مع أن النساء تعلمن أن يصبحن مستقلات ماليًا ولا يعتمدن على أي شخص. ما تعتمد عليه معظم النساء في الواقع على الرجال هو الدعم العاطفي والعقلي.

علاقات البوابة: ماذا تريد النساء وماذا يعتقد الرجال؟

المحادثات الفكرية

لا يفهم الرجال حقًا أهمية وتأثير المحادثات الفكرية في حياة المرأة. يعتقد الرجال أن المرأة تريد رجلاً جذابًا جداً ومناسباً من كل المظهر الخارجي. لكن النساء في الواقع يعشقن المحادثات الفكرية ويعطونها الأولوية أكثر. ولا يفضلن البقاء مع رجل يهتم بمظهره فقط ولا يمكنه إجراء محادثة هادفة.

علاقات البوابة: ماذا تريد النساء وماذا يعتقد الرجال؟

تكوين أسرة

لا ترغب كل النساء في تكوين أسرة والاستقرار. يرتكب الرجال خطأً كبيراً عندما يفترضون أن النساء يبحثن عن الاستقرار وإنجاب الأطفال فقط. تريد النساء الوقت والالتزام والحالة الذهنية الصحيحة قبل تكوين الأسرة ، على عكس ما يعتقده الرجال.

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