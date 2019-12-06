5 علامات تدل على انتهاء علاقتك مع زوجك

هل تواجهين بعض المشاكل في علاقتكِ مع شريكِك، ولا تعرفين هل وصلتِ معه إلى طريق مسدود أم لا، وكذلك هناك صراع بين قلبكِ وعقلكِ والواقع الذي تعيشينه، والبعض يخبركِ أنكِ ربما في مقدرتكِ أن تكملي في هذه العلاقة، ولكنكِ تشعرين ببعض التشتّت. لهذا إليكِ بعض العلامات التي تدل على انتهاء علاقتكما ووصولها إلى طريقة مسدود، ربما تساعدكِ في خياركِ.



تشعرين بالتعاسة



إحدى أقوى المؤشرات على أنّ هذه العلاقة لا بد أن تنتهي، هو شعوركِ بالتعاسة دائمًا، فالحب موجود لكي يسعد الأشخاص، والشريكين يتعاونان على هذا الأمر بأن يحرص كل منهما على أن يسعد الآخر.

الإحساس الدائم بالملل



هذا إنذار آخر يخبركِ بأنّ علاقتكِ وصلت لطريق مسدود، فشعوركِ الدائم بالملل، يعني اختفاء الحب والتفاهم، وأنه ليس هناك أيّ اهتمامات بينكما، أو شيء مثير يجمعكما سويًّا.



تحافظين على العلاقة من باب الامتنان أو الخوف من الوحدة



إذا كان الطرف الآخر يقدم لكِ الكثير من الأمور الجيدة، ولكنكِ ليس هناك أيّ تفاعل أو تفاهم وحب بينكما، فأنتِ تخافين أن تنفصلي بسبب شعوركِ بالامتنان، فهذا مؤشر على علاقة غير سليمة.

وكذلك خوفكِ من ترك الشخص بسبب مخاوفكِ من الوحدة، ينذر بالأمر نفسه.

تقضين وقتًا أفضل مع الآخرين



من المفترض أن يكون أفضل وقت تقضينه، هو الذي يكون مع الشريك، ولكن إن كنتِ تشعرين أكثر بالسعادة مع الآخرين، فهذا يعني أنه لا يود أيّ شيء مثير للاهتمام تجاه شريككِ.



تعجبين بأشخاص آخرين



لا نعني هنا الخيانة، ولكن مجرد أن تضعي شريككِ بمقارنة مع أشخاص آخرين، فتلك أكبر علامة على أنّ الرجل لا يملأ مساحته الصحيحة، وبالتالي لا توجد مشاعر حقيقية تجاهه.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

8 صفات للمرأة الذكية التي تأسر عقول الرجال

3 أساليب تمنحك انتصاراً في المعارك الزوجية.. لكن تهدد استقرار زواجك