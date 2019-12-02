8 صفات للمرأة الذكية التي تأسر عقول الرجال

المرأة الذكية هي التي تسرق عقول الرجال؛ فهي تتمتع بصفات عديدة تجذب قلوبهم.. بحسب موقع Bright Side.. إليك أبرز صفاتها التي تأسر قلوب الرجال:



1. لا تنغمس في محادثات تافهة

النساء صاحبات الذكاء، لا ينغمسن في «محادثات تافهة» ولا يزعجهن أبداً ما يحدث في حياة الآخرين، في الواقع، وفقاً لدراسة حديثة؛ فإن الشخصيات الذكية يسعدن عندما يتركن وحدهن حتى يتمكنّ من فعل شيء خاص بهن، دون أن يشتت انتباههن، إنهن لسن وحدهن، أدمغتهن تحتاج فقط إلى مساحة للتنفس.



2. أكثر فكاهة وتتحدث إلى نفسها

يرجع ذلك إلي تحويل كل شيء صغير إلى مزحة، وجعل كل من حولهن يضحك، ولقد وجد الباحثون أن النساء اللاتي يتحدثن في كثير من الأحيان إلى أنفسهن، سواء أكان ذلك في رؤوسهن أو بصوت عالٍ، أكثر ذكاءً من النساء اللائي لا يفعلن ذلك.

التحدث إلى نفسك يشحذ عقلك، ويعزز ذاكرتك، ويساعدك على تنظيم أفكارك.



3. تحب الاستماع إلى الموسيقى

الجميع يستمع إلى الموسيقى، ولكن أولئك الذين يتم رصدهم دائماً بسماعات أذن، هم عباقرة حقيقيون، في دراسة حديثة، تبين أن الأشخاص الذين يعرفون كيفية العزف على آلة موسيقية، ليسوا فقط يتمتعون بمستوى أعلى من الذكاء، ولكن الشخصيات اللاتي عودن آذانهن على الموسيقى، غالباً ما يكنّ أكثر ذكاء للغاية أيضاً.

تضيف الدراسة أيضاً، أن الأشخاص الأذكياء يفضلون الاستماع إلى الموسيقى دون أي غناء؛ لذلك إذا كنتِ من هؤلاء الأشخاص الذين يحبون الإيقاعات والإيقاعات على الكلمات؛ فقد تكونين أكثر ذكاءً مما تعتقدين.



4. إيجاد أسهل طريقة لتنفيذ المهام

على عكس الاعتقاد السائد؛ فإن الأشخاص الأذكياء لا يدرسون أو يعملون طوال الوقت؛ بدلاً من ذلك؛ فإنهم في الحقيقة كسالى، يحاولون إيجاد أسهل طريقة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم دون عيوب، دون الحاجة إلى العمل بجد.

وفقًا للدراسات العلمية، يميل الأشخاص الأقل نشاطاً بدنياً إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً من الأشخاص الذين يعجّلون طوال الوقت، الأشخاص الأذكياء يديرون عقولهم في كل وقت، ونتيجة لذلك، يحتاجون إلى معرفة أقل مقارنة بالآخرين.

5. تبحث دائماً عن إجابات

العقول الذكية هي فضولية، يبحثون دائماً عن الإجابات واستكشاف الألغاز؛ وفقاً لدراسة؛ فإن وجود فضول لمعرفة المزيد، هو علامة واضحة على الذكاء، ويقرأ الأشخاص الأذكياء أيضاً كثيراً ويحتفظون دائماً بمذكرات لتدوين الملاحظات.



6. تعترف بأخطائها

أكبر مؤشر على الذكاء، هو القدرة على قبول الأخطاء والتعلم منها، لا يوجد أحد مثالي، لكن الأشخاص الذين يتقدمون للاعتراف بأخطائهم، هم الأكثر ذكاءً.



7. عاشقة للشوكولاتة

عشاق الشوكولاتة؛ وفقًا لدراسة علمية؛ فإن تناول الشوكولاتة يحسن بانتظام أداء الدماغ، ونتيجة لذلك، يجعلك أكثر وضوحاً وأكثر ذكاءً، لقد وُجد أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة، غالباً ما تكون لديهم ذاكرة أفضل، ويكونون رائعين عندما يتعلق الأمر بالإدراك.



8. لا تتحدث كثيراً

فإن الأشخاص الأذكياء أكثر عزلة؛ فهم يفضلون فعل شيء مثمر بدلاً من الترفيه عن النفس بالقيل والقال.

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