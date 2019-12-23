5 عناصر فعّالة لعلاج الكسل في العمل

يعتبر الشعور المزمن بالإجهاد والكسل والخمول من الأعراض التي تسبب لصاحبها العديد من المشكلات المتفاقمة بصورة مستمرة؛ حيث إنها تؤثر على قدرته على مواصلة العمل أو الدراسة أو تحمل مسؤوليته في أي موقع كان. وقد يخجل البعض من أن يصرح بأن مشكلته هي مجرد الكسل خشية سخرية الآخرين منه فيضطر إلى اختلاق أسباب وأعذار وهمية تبرر إهماله في العمل أو غيابه عن الدراسة وتعطل أحواله، يقول الدكتور أيمن الدهشان استشاري التنمية الإدارية ويوضح سببا لذلك الأمر من خلال تلك العناصر:

العقل والجسد والروح



فإن كنت تشعرين بالكسل فقد يعود ذلك إلى طريقة في تناول الطعام وعدم توفير العناية الكافية لنفسك ولذلك استمعي إلى النصائح التالي:



1 - النوم:

ينبغي أن تحصلي على قدر كافٍ من النوم من 8 إلى عشر ساعات يومياً، ولا تميلي إلى السهر طوال ساعات الليل لأن عدم الانتظام في النوم والسهر يؤدي إلى انخفاض طاقة الجسم والميول إلى الكسل.

2 - اغسلي وجهك

عند الاستيقاظ من النوم مباشرة حيث إن ذلك سوف يساعدك على تخطي مرحلة الإرهاق وعدم القدرة على استيعاب الوقت والمهام التي عليك، فهذه من أهم الخطوات الأولى ويستحسن دائماً أن تكون بمياه باردة لتنعشك وتساعدك على نسيان النعاس.

3 - ممارسة الرياضة

بانتظام حيث إن ذلك يساعد على إنتاج الطاقة في الجسم بشكل طبيعي، كما يعزز من إفراز مادة الأندورفين التي تعمل على تحسين المزاج بشكل عام، وتجعلك أيضاً أكثر ميولاً للخروج والانطلاق وإنجاز شيء في هذا اليوم. قد تبدأ يومك بالصلاة «الفجر»، فهي تعتبر حركات منشطة للجسم.

4 - راقبي نظامك الغذائي

فإذا كنت لا تحصلين على ما يكفي من الخضراوات والأطعمة الصحية فإن ذلك سوف يؤدي بالطبع إلى نقص طاقة الجسم، والابتعاد عن الوجبات السريعة والخفيفة الزائدة وتناول الوجبات الأساسية بانتظام يومياً.

5 - الحصول على المساعدة

إذا لم يكن سبب الكسل الذي تعانين منه هو أي من تلك الأسباب الأربعة التي تم ذكرها، أنت إذا في حاجة هنا لمراجعة الطبيب فقد يكون ذلك ناتجاً عن الاكتئاب أو عن بعض الاضطرابات النفسية وفي حاجة إلى التدخل الطبي.

تحسين المزاج

إن شعور الكسل يرتبط بصورة مباشرة بطبيعة حياتنا والطريقة التي نعيش بها، ولذلك فسوف نقدم لك الآن بعض الإرشادات التي تساعدك على تحسين مزاجك:



1 - قومي بترتيب وتنظيف المنزل

أو المكتب لأن ذلك يؤثر على عقلك بأن يخلصه من بعض الفوضى التي يشعر بها عقلك ومن ثم يكون لديه استعداد على العمل والإنتاج.

2 - ابدئي يومك مع حديث النفس الإيجابي

بأن تقولي مثلاً سوف أذهب للجري اليوم.

3 - استمعي إلى الموسيقى

الحيوية الإيجابية التي تحمسك وتساعدك على أن تكون نشيطة.

4 - تغيير البيئة المحيطة:

لأن ذلك يساعدك على أن تكوني أكثر نشاطاً وإيجابية حيث قد ترغبين في النظر إلى مساحات مختلفة عند أدائك لمهمة معينة.

5 - أحيطي نفسك بأشخاص منتجين:

لأنهم سوف يؤثرون بشكل كبير على سلوكك.

6 - أخبري الآخرين بهدفك في الحياة:

لذلك حاولي أن تتحدثي عن هذا الهدف كثيراً مع نفسك ومع الآخرين، فهذا يعتبر بمثابة تحفيز لك من وقت لآخر للوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه.



ثالثاً: حددي أولويات وقتك



1 - إذا كانت لديك عدة مهام تريدين إنجازها في يوم ما فقومي بإعداد قائمة بأهم الأشياء المراد إنجازها حيث إن وجود الأشياء مكتوبة على الورق سوف يسهل من عملية ترتيب المهام حسب الأهم فالمهم.

2 - لا تقومي بأداء الأشياء الأسوأ أولاً: لك أن تعلمي أن قيامك بإنجاز المهام الصغيرة أولا سوف يبقى لك الطاقة اللازمة والكافية لأداء المهام الأصعب والأسوأ لاحقاً، ولذلك يفضل أن تبدئي بالأشياء الصغيرة أولاً.

3 - اختاري المشاريع التي تقومين بها: يجب أن تعتزمي كل يوم على أداء مهمة أو اثنتين يومياً، وأن ترغمي نفسك على القيام بهما.



رابعاً: قدري الوقت



1 - تعلمي شيئاً جديداً خلال وقت فراغك أو مارسي هوايتك المفضلة؛ حيث إن ذلك سوف يدفعك عند استئناف العمل لأن تكون أكثر إنتاجية.

2 - قومي بتنفيد كل واجباتك ومهامك المنزلية على الفور ولا تميلي إلى الركون والتراخي حيث إن مع مرور الوقت سوف يقل حماسك، ولذلك قومي بعمل كل مهامك أولاً بأول.

3 - قومي بعمل جدول لعملك يتخلله بعض أوقات الراحة: فيمكنك مثلاً أن تقومي بعمل وقت للراحة 10 دقائق من كل ساعة بمعنى أن تقومي بالعمل أول 50 دقيقة ثم تأخذي آخر 10 دقائق راحة وهكذا.



خطوات لعلاج الكسل والتعب قبل الخلود إلى النوم:



1. تجنبي كل ما يحتوي على الكافيين كالقهوة والشيكولاتة وغيرها.

2. كوني سعيدة: حاولي أن تتجنبي المشاكل قبل النوم لأنها سوف ترهق تفكيرك حتى وأنت نائمة.

3. صلِي، تأملي أو قومي بأي شيء من شأنه أن يصفي ذهنك من ضغوط الحياة اليومية.

4. نظمي غرفتك أو مكان نومك فذلك يبعث على الطمأنينة والرضا مما يؤدي إلى النوم العميق.

5. اذهبي إلى دورة المياه مباشرة قبل النوم حتى لو لم تشعري بالحاجة إلى ذلك.

أثناء النوم:



حافظي على درجة حرارة غرفتك بحيث لا تكون دافئة جداً أو باردة جداً.

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