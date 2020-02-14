5 فوائد لقشر الرمان.. أهمها تقليل التهابات القولون

فوائد الرمان باتت شبه معروفة لدى كثيرين. إنما فوائد قشر الرمان قد يجهلها البعض. اكتشفي مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، فوائد قشر الرمان للمعدة والقولون في السطور الآتية:

فوائد قشر الرمان في تقليل التهابات القولون

يساعد قشر الرمان على تقليل التهابات القولون التقرحي. لذلك ننصحك به، خاصّةً في حال كنت تعانين من هذه المشكلة، ولا سيما إذا كانت الالتهابات مزمنة لديك.

فوائد قشر الرمان في تقليل الأعراض المرافقة للعدوى الجرثومية

يساعد قشر الرمان في التخفيف من حدّة الغثيان، كما التقيؤ، ويعالج الإسهال ووجع المعدة الناتج عن عدوى جرثومية. جرّبيه وستلمسين الفرق بعد فترة وجيزة.

فوائد قشر الرمان في مكافحة الأمراض السرطانية

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة بوفرة، يساعد قشر الرمان على تعزيز وظائف المعدة ووقايتها من عدد من الأمراض السرطانية المتصلة فيها، خصوصاً سرطانات المعدة والقولون والمستقيم والبنكرياس.

فوائد قشر الرمان في الوقاية من قرحة المعدة

هل فكرت بقشر الرمان لعلاج قرحة المعدة؟

يحمي قشر الرمان من البكتيريا المسببة لقرحة المعدة، ناهيك عن أهميته في تخفيف مشكلة الحموضة وعسر الهضم، وحماية المعدة من خطر الإصابة بالنزيف. لا تتأخري عن تناول قشر الرمان إذا كنت تعانين من هذه المشكلة.



فوائد قشر الرمان في الوقاية من بعض حالات التسمم الغذائي

يمكن لقشر الرمان أن يقي من التسمم الغذائي، خصوصاً ذلك الناتج عن الإصابة ببعض أنواع البكتيريا التي يمكن التقاطها جراء تناول الطعام أو الشراب الملوثين لا سيما اثناء السفر.

طريقة تحضير قشر الرمان للحصول على فوائده في علاج مشاكل المعدة والقولون

لجميع المرضى الذين يعانون من قرحة المعدة، والشعور بالحموضة، والتهاب القولون وغيرها، كما الذين أُصيبوا بالتسمم الغذائي أو ببعض أنواع البكتيريا في الجهاز الهضمي، ولا يودون تناول العقاقير، يمكنهم تحضير وصفة قشر الرمان مع العسل على النحو الآتي:

يتم وضع قشر الرمان في ماء مغلي، ثمَّ يُترك المزيج يُنقع لمدة خمس دقائق. يُصفى ويُضاف إليه ملعقة من العسل الطبيعي، ثمَّ يُشرب دافئاً.

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