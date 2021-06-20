نصائح فنغ شوي: كيف تنشط وتوازن منطقة الأموال المفقودة في البيت؟

فنغ شوي هو ممارسة وضع الأشياء في مناطق محددة من بيئتك (المنزل أو المكتب) والتي ستسمح بتدفق طاقة الحياة ( ) بشكل متناغم... Chi

فنغ شوي: نصائح هامة حول استغلال الطاقة الإيجابية في المنزل

العديد من الأسواق تبيع العلاجات التقليدية في فنغ شوي مثل المظاريف الحمراء ، مزامير الخيزران ، المرايا ، البلورات ، والعملات المعدنية. قبل أن تهرع للتسوق من أجل العلاجات التقليدية ، قد تفاجأ عندما تتعلم أن منزلك مليء بالأشياء التي يمكن استخدامها كعلاجات فينج شوي.

كل ما عليك القيام به هو تعلم بعض أساسيات فنغ شوي لمساعدتك على فهم أي من الأجزاء التسعة لوضع الأشياء في جلب العلاج. من أفضل وأكثر طرق علاج فنغ شوي فاعلية هي تلك التي تتناغم مع عنصر منطقة باغوا المفقودة . ستساعدك النصائح التالية على اختيار أفضل علاج فنج شوي لمنطقتك المفقودة حتى إذا لم تكن على دراية بنظرية فنج شوي الخمسة.

عنصر فنغ شوي في منطقة باغوا للثروة والمال هو الخشب ، لذلك فإن العلاجات التي ستجلبها يجب أن تكون إما عنصر خشبي أو العنصر الذي يغذيها ( عنصر فنغ شوي ماء يغذي الخشب، ويقوي عنصر فينج شوي الأرض ذلك).

تسمى منطقة الحياة المتصلة بمنطقة جنوب شرق باغوا في منزلك (أو المنطقة اليسرى العليا إذا كنت تستخدم BTB bagua ) بالمال والثروة. يوصى بالتعبير دائمًا في هذا المجال عن طاقة الوفرة والوفرة بكل أشكالها - من الثروة المادية إلى ثروة كل البركات العديدة في حياتك.

فيما يلي 7 نصائح رئيسية للمساعدة في تنشيط وموازنة منطقة الأموال المفقودة:

1. الفن مع عنصر الطاقة الخشبية

اضافة القطع الخشبية في الديكور مثل التماثيل واللوحات الغنية والارضيات والديكورات الاخرى.

2. الفن أو صور الثروة والنجاح المالي

ركز على العثور على الفن الذي يتحدث بالفعل إلى قلبك ، بمعنى أنه يعبر عن معنى الثروة بالنسبة لك. ضع في اعتبارك الألوان الموجودة في الفن أو الصور أو الصور التي اخترتها كعلاجات فنغ شوي وتجنب الألوان القوية للنار أو العناصر المعدنية والأشكال في منطقة باغوا المال الخاصة بك.

3. فن عنصر الماء

أفضل فن لغرض فنغ شوي لعلاج منطقة باغوا المفقودة هو الفن الذي لديه بعض العمق أو المنظور إليه ، بحيث يتم إنشاء مسار بصري في الجدار الحاجز من المنطقة الضعيفة. تأكد من أن الماء صافٍ ومتحرك؛ على سبيل المثال ، الشلال هو أفضل علاج فنغ شوي للثروة من حوض ماء راكدة.

4. الاضاءة وقوتها

تعتبر الأضواء علاج فنغ شوي جيد لتوسيع منطقة باغوا المفقودة. يمكنك الذهاب لأي حجم في تركيبات الإضاءة الخاصة بك عند استخدامها كعلاج فنغ شوي للمنطقة المفقودة.

ومع ذلك ، يعتبر المصباح الطويل مثالي لهذا الغرض. تأكد من أن الحجم والمظهر والتصميم العام لمصباح الإضاءة الخاص بك يعملان بشكل جيد مع تصميم غرفتك ويتناسب مع محيطك بشكل متناغم.

5. عناصر الخشب والماء مثل نوافير (ممتازة لعلاج منطقة المال)

التركيز على عناصر الديكور في ألوان عنصر الخشب ( الأخضر والبني ) أو الألوان المائية ( الأزرق والأسود ). ضع في اعتبارك استخدام عناصر العناصر المناسبة لزيادة تعزيز المنطقة. النباتات ممتازة في مجال المال أيضا.

6. اختيار الالوان القوية

يمكنك أيضا رسم جدران منطقة النقود المفقودة في أي من عناصر ألوان فنغ شوي المغذية. أحيانًا يتم إحضار الألوان الحمراء أو الارجية إلى منطقة المال لتنشيطها ، ولكن هناك حاجة إلى كمية قليلة جدًا.

7. المرايا

المرايا ممتازة لمنطقة المال، حيث يوصى بإنشاء فتحة أو منظور في جدار منطقة باغوا المفقودة. يمكن القيام بذلك مع مرآة في إطار خشبي مربع أو مستطيل الشكل.

المزيد:

4 أخطاء شائعة عند تصميم المدخل الرئيس للمنزل