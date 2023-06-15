البوابة - ألبانيا بلد جميل ذو تاريخ وثقافة غنية. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك رؤيتها والقيام بها ، ومن المؤكد أنك ستقضي وقتًا لا يُنسى في استكشاف هذه الجوهرة الخفية في البلقان.

5 مناطق سياحية يمكنك زيارتها في ألبانيا

1. زيارة مدينة بيرات التاريخية. قلعة بيرات هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وتقع في مدينة بيرات ، ألبانيا. إنه مجمع مترامي الأطراف من التحصينات التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد. كانت القلعة مأهولة بالسكان منذ قرون ، وهي موطن لعدد من الكنائس والمساجد والبيوت التقليدية.

تنقسم القلعة إلى ثلاث مناطق رئيسية: المدينة العليا والمدينة الوسطى والمدينة السفلى. المدينة العليا هي أقدم جزء من القلعة وأكثرها محافظة. فهي موطن لعدد من الكنائس ، بما في ذلك كنيسة الثالوث المقدس ، وهي واحدة من أقدم الكنائس في ألبانيا. تعتبر قلعة بيرات وجهة سياحية شهيرة ، وهي مكان رائع للتعرف على تاريخ وثقافة ألبانيا. إنه أيضًا مكان رائع للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة والريف المحيط.

إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في قلعة بيرات:

استكشف أسوار القلعة وتحصيناتها.

زيارة الكنائس والمساجد.

المشي في وسط المدينة والاستمتاع بالمنازل التقليدية.

استمتع بوجبة في أحد المطاعم العديدة.

رحلة بالقارب على نهر أوسوم وشاهد القلعة من منظور مختلف.

زيارة متحف Berat Ethnographic Museum ، الذي يضم مجموعة من القطع الأثرية الألبانية التقليدية.

يمكنك ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات في المناطق الريفية المحيطة.

2. منتزه بوترينت الوطني. حديقة بوترينت الوطنية هي حديقة وطنية في مقاطعة فلورو بجنوب ألبانيا. وتعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو مع أطلال المستوطنات اليونانية والرومانية القديمة. تقع على بعد 18 كيلومترًا جنوب ساراندي. تضم الحديقة 9424 هكتارًا من التضاريس الجبلية مع بحيرات المياه العذبة والأراضي الرطبة والمستنقعات المالحة والسهول المفتوحة وأحواض القصب والجزر.

3. زيارة قلعة Kruja. كروجي هي بلدة وبلدية في شمال وسط ألبانيا. تقع بين جبل كروجي ونهر إيشوم ، وتبعد المدينة 20 كم فقط شمالاً من عاصمة ألبانيا ، تيرانا. كروجي كانت مأهولة من قبل قبيلة الإيليرية القديمة من ألباني.

4. متحف Bunk'Art. متحف ونفق (Bunk’Art 2)، والذي تبلغ مساحته حوالي 1000 متر مربع، هو الثاني من بين ملجئيين نوويين في تيرانا تم تحويلهما مؤخرًا إلى مساحة فنية تفاعلية، حيث يقع هذا الملجأ تحت الأرض في المبنى الرئيسي للمباني الوزارية في وسط المدينة، وقد تم إخفاؤه عن أعين الجمهور حتى تم الكشف عنه مؤخرًا في عام 2015 للميلاد. هذا وقد تم بناؤه سرًا من 1981 إلى 1986 للميلاد، وذلك تحت رعاية وزارة الشؤون الداخلية على طول الجادة الأرضية الرئيسية، وتحت الأرض تم إعطاء الهيكل الاسم الرمزي (Objekti Shtylla)؛ والتي تعني كائن القطب، وذلك من أجل الحفاظ على أساليب بنائه غير المكتشفة.

5. شواطئ الريفيرا الألبانية. الريفيرا الألبانية ، المعروفة أيضًا باسم بريغو ، هي خط ساحلي على طول شمال شرق البحر الأيوني في البحر الأبيض المتوسط ​​يشمل منطقتي ساراندي وفلورو في جنوب غرب ألبانيا.

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