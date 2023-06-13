البوابة - ميكونوس هي جزيرة يونانية تقع في بحر إيجه ، على بعد حوالي 150 كيلومترًا (93 ميلًا) من العاصمة اليونانية أثينا. إنها واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في اليونان ، وتشتهر بشواطئها ومنازلها البيضاء وحياتها الليلية النابضة بالحياة.

مدينة ميكونوس ، عاصمة الجزيرة ، هي متاهة من الشوارع الضيقة والأزقة التي تصطف على جانبيها المتاجر والمطاعم والبارات. تعد المدينة مكانًا شهيرًا للتسوق وتناول الطعام ومشاهدة الناس.

ميكونوس مكان رائع للزيارة لقضاء إجازة شاطئية مريحة أو عطلة مليئة بالمرح أو ملاذ ثقافي. بفضل شواطئها الخلابة ومنازلها المطلية باللون الأبيض وحياتها الليلية النابضة بالحياة ، من المؤكد أن ميكونوس ستسعد أي زائر.

ياسوو ميكونوس جزيرة الأحلام في اليونان

تشمل بعض الشواطئ الأكثر شهرة في ميكونوس ما يلي:

بلاتيس جيالوس (Platis Gialos): شاطئ رملي كبير بمياهه الهادئة. إنه مكان شهير للسباحة وحمامات الشمس والرياضات المائية.

باراجا (Paraga): شاطئ رملي أصغر حجماً مع حياة ليلية مفعمة بالحيوية. إنه مكان شهير للسباحة وحمامات الشمس والحفلات.

سوبر بارادايس (Super Paradise): هذا شاطئ رملي منعزل بمياه نقية صافية. إنها مكان شهير للسباحة وحمامات الشمس.



بالإضافة إلى شواطئها ، تقدم ميكونوس أيضًا مجموعة متنوعة من عوامل الجذب الأخرى ، بما في ذلك:

طواحين الهواء : تعتبر طواحين الهواء هذه ، التي تقع على تل يطل على مدينة ميكونوس ، من المعالم السياحية الشهيرة.

ليتل فينيس: تشتهر هذه المنطقة من مدينة ميكونوس بمنازلها الملونة وقنواتها الضيقة. إنه مكان شهير لتناول الطعام والتقاط الصور.

ديلوس: هذا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وتقع على بعد حوالي 4 كيلومترات (2.5 ميل) قبالة ساحل ميكونوس. كانت ديلوس ذات يوم جزيرة مقدسة في العالم القديم وهي الآن موقع أثري شهير.



إليك بعض الكلمات اليونانية السهلة لتعلمها:

مرحبًا: (yah-soo)

وداعا: (an-tee-oh)

من فضلك: (pa-ra-kah-loh)

شكرا: (ef-kha-ri-sto)

لا توجد مشكلة (ka-ne-na pro-ble-ma)

نعم: (ناه)

لا: (أوه هي)

إسمح لي: (see-gno-mee)

هل تتكلم الانجليزيه ؟: (مي-لاه-تيه-آن-غلي-كاه)

كم يكلف هذا ؟: (بوسو كانيه أف توه)

لقد ضللت طريقي. (إيه-هاه-ساه توه دروه-مو مو)

هل يمكنك مساعدتي؟ (boro-teh nah meh vo-ee-steh)

هذه ليست سوى عدد قليل من العديد من الكلمات اليونانية السهلة التي يمكنك تعلمها. مع القليل من الممارسة ، سوف تتحدث اليونانية مثل مواطن أصلي في أي وقت من الأوقات!

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتعلم اليونانية:

ابدأ بالأساسيات. تعلم الأبجدية والنطق والمفردات الأساسية.

انغمس في اللغة. استمع إلى الموسيقى اليونانية ، وشاهد الأفلام اليونانية ، واقرأ الكتب والصحف اليونانية.

ابحث عن شريك لغوي. تدرب على التحدث باليونانية مع شخص يجيد اللغة.

لا تخف من ارتكاب الأخطاء. يرتكب الجميع أخطاء عندما يتعلمون لغة جديدة. الشيء المهم هو الاستمرار في التدريب.

بقليل من الجهد ، يمكنك تعلم اللغة اليونانية وتجربة كل ما تقدمه اليونان.



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