5 منتجات تجميل يحتاجها الرجل في مكان العمل

قم بأخذ هذه المنتجات الى مكتبك للتأكد من أنك دائماً تتمتع بالراحة والنظافة في مكان العمل ، فقد تضطر الى الذهاب إلى اجتماع عمل أو عشاء بعد العمل. ولكن اذا كنت تجلس داخل حجرة مكيفة طوال اليوم ، ونادراً ما تخرج تحت الشمس ، فسوف ينتهي بك المطاف بوجه دهني وباهت وكئيب بحلول نهاية اليوم. نظرًا لأنه لا يمكنك الاستحمام في العمل ، فإن أفضل ما يمكنك عمله هو استخدام مجموعة صغيرة من مستحضرات العناية بالبشرة أو أدوات الحلاقة. إليك ما يجب عليك الاحتفاظ به في جارورك الصغير:

غسول الوجه

يجب أن تحتوي مجموعة العناية بالبشرة في مكتبك على غسول للوجه. اختر منظفًا خفيفًا يلائم بشرتك. احصل على غسول مصنوع من مكونات طبيعية للحصول على رعاية أفضل.

كريم BB

يمكن أن يكون كريم BB عبارة عن هبة من السماء في بعض الأحيان ، خاصة عندما تكون على وشك الاصابة بالبثرة. هناك كريمات BB محددة للرجال الآن.

كريم مرطب

لا يمكن لبشرتك أن تحصل على ما يكفي من الترطيب الجيد ، حتى لو كان لديك بشرة دهنية.

مرهم الشفاه

الشفاه المشققة ستجعل مظهرك يبدو غير لائقا، لا داعي للخجل مع حلول فصل الشتاء ، يمكن ان تصاب البشرة والشفاه بالتشقق والجفاف، القليل من مرطب الشفاه سيساعدك كثيرا.

زجاجة عطر

رائحتك هي عامل ضروري لاكمال اطلالتك ، خاصة إذا كان لديك اجتماع أو موعد بعد العمل. من الناحية المثالية ، يجب عليك تجربة انواع مختلفة من العطور لمعرفة التي تناسبك والاحتفاظ بها في درج مكتبك.