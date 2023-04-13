البوابة - اقتربت نسائم الصيف ورحلات الصيف ورائحة الصيف المميزة. كلنا مشتاقون للدفء ولقضاء إجازة مريحة بعيداً عن الأجواء المحمومة وجداول العمل. من تلال توسكاني إلى الشواطئ الإغريقية الذهبية إلى إفريقيا حوض البحر الأبيض المتوسط بانتظارك. فلماذا تنتظر دقيقة أطول؟ حان الوقت لتحزم حقائبك. هذه هي وجهات العطلات المفضلة لدينا في الصيف للاستمتاع بالشمس والمغامرات ومشاهدة المعالم السياحية.

5 وجهات عطلات مفضلة في الصيف للعائلات

1. البرتغال

أفضل وقت لزيارة البرتغال هو ما بين (مارس-مايو) ، عندما تستيقظ النباتات من سباتها الشتوي. يمكنك أيضًا الذهاب في الخريف (بين سبتمبر وأكتوبر) عندما تكون الشمس لا تزال مشرقة والطقس دافئ وأعداد السواح أقل.

يجب ألا تقل مدة أي رحلة إلى البرتغال عن سبعة أيام لضمان قدرتك على الانغماس في الثقافة والعادات والتقاليد المحلية. يمكن لأولئك الذين لديهم المزيد من الوقت الاستمتاع بالسفر إلى أماكن أبعد أو البقاء لفترة أطول في وجهة واحدة.

البرتغال هي واحدة من أقل البلدان تكلفة في أوروبا الغربية لزيارتها. إنها أرخص بكثير من المدن السياحية المشهورة مثل باريس وبرشلونة وروما. يمكن أن تساعد الزيارة خلال غير موسمها من يناير إلى فبراير أيضًا في خفض تكاليف الرحلات الجوية والفنادق.

تشتهر البرتغال بأطباق المأكولات البحرية النموذجية والوجهات الشاطئية الشهيرة والهندسة المعمارية من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر ، منذ أن كانت هذه الدولة إمبراطورية بحرية قوية. تشتهر أيضًا بأساطير كرة القدم وموسيقى الفادو والمدن التاريخية ونبيذ بورت.

2. إيطاليا

أفضل شهور السفر الى إيطاليا هي (مايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر). إنها أيضًا أكثر الأوقات ازدحامًا وأغلى وقت للزيارة (مع بقاء الشمال مزدحمًا طوال فصل الصيف). وبغض النظر عن الحشود ، تجمع هذه الأشهر بين الراحة في موسم الذروة والطقس اللطيف.

يعتبر الموسم الأقل تكلفة، شهر نوفمبر ، فهو الوقت المناسب للذهاب إلى إيطاليا.

نوصي بالبقاء لمدة عشرة أيام على الأقل للتعرف على إيطاليا كاملة. ومع ذلك ، إذا كان لديك يومين فقط في إيطاليا ، فستظل قادرًا على تغطية العديد من المعالم الرئيسية في البلاد.

البندقية هي واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في إيطاليا وتجعلها على رأس القائمة للعديد من الزوار لأول مرة. أهم التجارب: التجول في القنوات المائية، وركوب الجندول عبر المدينة ، ومشاهدة ساحة سانت مارك ، والسير عبر جسر ريالتو ، وزيارة قصر دوجيز وكاتدرائية القديس مارك.

3. إسبانيا

عادةً ما يكون الربيع (من مارس إلى مايو) أو الخريف (من سبتمبر إلى نوفمبر) أفضل الأوقات لزيارة إسبانيا.

يحتاج المسافر الى قضاء 7 أيام في إسبانيا لزيارة بعض من أشهر المدن وأجملها في أوروبا. أحيانًا يكون الجزء الأصعب في التخطيط لرحلتك هو تحديد المدن التي يجب دمجها في مسار رحلتك.

ونحن نقترح عليك الخطة التالية:

اليوم الأول: زيارة مدريد.

اليوم الثاني: مدريد من خلال جولة في الفن والتاباس.

اليوم الثالث: توليدو.

اليوم الرابع: سيغوفيا.

اليوم الخامس: الإسكوريال.

اليوم السادس: قرطبة.

اليوم السابع: إشبيلية.

يمكنك أن تتوقع أن يكون متوسط تكلفة رحلتك إلى إسبانيا حوالي 60 يورو -175 يوميا. بشرط أن تسافر بين المدن كل ثلاثة أو أربعة أيام ، وتقوم بطهي بعض الوجبات اليومية في مكان إقامتك، ولا تنفق الكثير من المال على جولات أو أنشطة باهظة الثمن.

4. مالطا

تقع مالطا بعيدًا بين صقلية وتونس ، وتتمتع بمزيج لذيذ من الثقافة الأوروبية والأفريقية مع الاحتفاظ بهويتها الخاصة. يبدأ الأرخبيل الصغير (بما في ذلك Gozo) في الدفء بحلول شهر مايو ، مما يعني أنه يمكن قضاء أيام في البرونز على الشواطئ الرملية في الخلجان المخفية أو السباحة في البحيرات الفيروزية أو استكشاف الآثار القديمة وقرى الصيد الجذابة. إذا كان وقتك قصيرًا ، فتوجه إلى فاليتا ، أصغر عاصمة في أوروبا ، لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة. يعد الطعام المالطي متعة ، مع تأثير مطبخ حوض البحر الأبيض المتوسط القوي التي تنتج أطباقًا مثل الفستق الحلبي أو الأرانب المزججة بالعسل. هناك أيضًا بارات نبيذ مخبأة في شوارع جانبية ملتوية ومدينة قديمة جدًا تشعر وكأنك في متحف. كل هذا بجانب البحر مباشرة.

إذا كنت من الباحثين عن الشمس ، فإن أفضل وقت لزيارة مالطا هو بين يونيو وسبتمبر. أكثر شهور السنة حرارة هو يوليو بمتوسط حد أقصى يومي يبلغ 32 درجة مئوية ومتوسط منخفض يبلغ 23 درجة مئوية.

مالطا دولة ميسورة التكلفة إذا قررت السفر في غير موسمها ، بين سبتمبر ومايو. ومع ذلك ، خلال موسم الصيف المزدحم ، يمكن أن تزيد الأسعار بشكل كبير ، مما يجعلها وجهة مكلفة.

5. مصر

أفضل وقت لزيارة مصر هو ما بين )أكتوبر وأبريل( ، حيث تكون درجات الحرارة أكثر برودة ، ولكنك لا تزال مشمسًا. هذا هو الوقت الذي تكون فيه مصر في درجة حرارة مريحة للغاية ، مما يجعلها مثالية لاستكشاف القاهرة والأهرامات.

يعتبر أرخص وقت للسفر إلى مصر هو في شهر مايو ، تمامًا في نهاية موسم الربيع وبداية أشهر الصيف. بدءًا من شهر مايو تقريبًا ، ستجد صفقات جيدة للسفر الى مصر من فنادق وباقات رحلات.

مقارنة بأماكن مثل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا ، فإن زيارة مصر تعد أرخص. السفر الى مصر مماثل في السعر للسفر الى جنوب شرق آسيا.

أسبوع واحد في مصر سيكون رحلة سريعة ، لكنه بالتأكيد يستحق ذلك. مع 7 أيام جولة في مصر ، يمكنك زيارة أشهر مناطق الجذب الرئيسية، والاسترخاء قليلاً مع بعض المناظر الخلابة في النيل ، والغوص في الثقافة المحلية. فقط كن حذرًا ، من المحتمل أن يترك ذلك لديك الرغبة في العودة مرة ثانية.

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