5 من الأغذية الحارقة للدهون في الجسم

تعد الأغذية الحارقة للدهون من أكثر المكملات الغذائية إثارة للجدل في السوق، حيث توصف بأنها مكملات غذائية يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك، أو تقلل من امتصاص الدهون، أو تساعد جسمك على حرق المزيد من الدهون للحصول على الوقود.

وغالبًا ما يروج لها المصنعون كحلول معجزة يمكن أن تحل مشاكل وزنك، ومع ذلك، غالبًا ما تكون الأغذية الحارقة للدهون غير فعالة وقد تكون ضارة، وهذا لأنه لا يتم تنظيمها من قبل الجهات التنظيمية للأغذية، والحقيقة الأخرى هي أنه لا توجد حبوب معجزة لفقدان الوزن، حتى «المكملات الطبيعية» لا يمكنها ضمان فقدان الدهون.

أغذية طبيعية حارقة للدهون في الجسم

الكافيين

الكافيين مادة شائعة في القهوة والشاي الأخضر وحبوب الكاكاو، حيث إنه أيضًا مكون شائع في مكملات حرق الدهون التجارية، ولسبب وجيه، حيث يمكن أن يساعد الكافيين في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك ويساعد جسمك على حرق المزيد من الدهون، وتظهر الأبحاث أن الكافيين يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي مؤقتًا بما يصل إلى 16% على مدار 1 إلى 2 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن الكافيين يمكن أن يساعد جسمك على حرق المزيد من الدهون كوقود، ومع ذلك، يبدو أن هذا التأثير أقوى لدى الأشخاص ذوي الوزن الأقل مقارنة بالأشخاص الذين قد يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ولجني فوائد الكافيين، لا تحتاج إلى تناول مكمل غذائي، ما عليك سوى شرب بضعة أكواب من القهوة القوية، وهي مصدر ممتاز للكافيين مع العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن هذه الفوائد الصحية مؤقتة فقط، ومن المهم ملاحظة أن الكافيين يمكن أن يتداخل مع جودة النوم، مما له آثار سلبية على إدارة الوزن.

مستخلص الشاي الأخضر

مستخلص الشاي الأخضر هو مجرد شكل مركّز من الشاي الأخضر، حيث يوفر جميع فوائد الشاي الأخضر في شكل مسحوق أو كبسولة مريحة.

ومستخلص الشاي الأخضر غني أيضًا بالكافيين والبوليفينول، وكلاهما مركبات يمكن أن تساعدك على حرق الدهون، بالإضافة إلى ذلك، يكمل هذان المركبان بعضهما البعض ويمكن أن يساعداك على حرق الدهون من خلال عملية تسمى التكوين الحراري، بعبارات بسيطة، التكوين الحراري هو عملية يحرق فيها جسمك السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة.

على سبيل المثال، وجد تحليل لست دراسات أن تناول مزيج من مستخلص الشاي الأخضر والكافيين ساعد الناس على حرق 16٪ من الدهون أكثر من الدواء الوهمي، وفي دراسة أخرى، قارن العلماء آثار الدواء الوهمي والكافيين ومزيج من مستخلص الشاي الأخضر والكافيين على حرق الدهون، واكتشفوا أن مزيج الشاي الأخضر والكافيين يحرق ما يقرب من 65 سعرة حرارية يوميًا أكثر من الكافيين وحده و 80 سعرة حرارية أكثر من الدواء الوهمي.

مسحوق البروتين

البروتين مهم للغاية لحرق الدهون، حيث يمكن أن يساعدك تناول نسبة عالية من البروتين على حرق الدهون عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وكبح شهيتك، كما أنه يساعد جسمك على الحفاظ على كتلة العضلات.

على سبيل المثال، وجدت دراسة شملت 60 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين كان ضعف فعالية نظام البروتين المعتدل في حرق الدهون، كما يمكن للبروتين أيضًا أن يحد من شهيتك عن طريق زيادة مستويات هرمونات الامتلاء مع تقليل مستويات هرمون الجوع.

ألياف قابلة للذوبان

هناك نوعان مختلفان من الألياف: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، حيث تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء في الجهاز الهضمي وتشكل مادة لزجة تشبه الهلام، ومن المثير للاهتمام أن الدراسات أظهرت أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعدك على حرق الدهون عن طريق كبح شهيتك.

وذلك لأن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في زيادة مستويات هرمونات الامتلاء، كما يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مستويات هرمون الجوع جريلين.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف القابلة للذوبان في إبطاء توصيل العناصر الغذائية إلى الأمعاء. عندما يحدث هذا، يستغرق جسمك وقتًا أطول لهضم وامتصاص العناصر الغذائية، مما قد يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، علاوة على ذلك، قد تساعدك الألياف القابلة للذوبان أيضًا على حرق الدهون عن طريق تقليل عدد السعرات الحرارية التي تمتصها من الطعام.

يوهيمبين

يوهيمبين هي مادة موجودة في لحاء Pausinystalia yohimbe، وهي شجرة توجد في وسط وغرب إفريقيا، ويشيع استخدامه كمنشط جنسي، ولكن له أيضًا خصائص قد تساعدك على حرق الدهون.

ويعمل Yohimbine عن طريق منع المستقبلات التي تسمى مستقبلات alpha-2 الأدرينالية، وعادة ما تربط هذه المستقبلات الأدرينالين لقمع آثاره، أحدها تشجيع الجسم على حرق الدهون للحصول على الوقود، ونظرًا لأن اليوهيمبين يحجب هذه المستقبلات، فيمكنه إطالة تأثيرات الأدرينالين وتعزيز تفكك الدهون للوقود.

وجدت دراسة شملت 20 من لاعبي كرة القدم النخبة أن تناول 10 ملغ من اليوهيمبين مرتين يوميًا ساعدهم على التخلص من 2.2٪ من دهون أجسامهم، في المتوسط، في 3 أسابيع فقط، ولكن ضع في اعتبارك أن هؤلاء الرياضيين كانوا بالفعل نحيفين للغاية، لذا فإن انخفاض الدهون في الجسم بنسبة 2.2٪ أمر مهم.

من ناحية أخرى، نظرًا لأن اليوهيمبين يحافظ على مستويات الأدرينالين مرتفعة، فقد يسبب آثارًا جانبية مثل الغثيان والقلق ونوبات الهلع وارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يتفاعل مع الأدوية الشائعة لضغط الدم والاكتئاب، لذلك إذا كنت تتناول أدوية لهذه الحالات أو كنت تعاني من القلق، فقد ترغب في تجنب اليوهيمبين.

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