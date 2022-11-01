5 مهارات يجب أن يعرفها أطفالك قبل مغادرتهم المنزل هل ابنك بالغ ومستعد للخروج من المنزل ، على سبيل المثال ، للكلية أو العمل أو الزواج؟ يعد الخروج من المنزل خطوة كبيرة، سواء بالنسبة للوالدين أو لأطفالهم. سواء كانت ابنتك أو ابنك البالغ من العمر 18 عامًا سينتقل من المنزل للدراسة الجامعية أو لبدء حياة مع شريكه ، فهناك بعض المهارات الأساسية التي يجب أن يكونوا بارعين فيها الآن.

بمعنى آخر ، هذه المهارات ضرورية لعيش حياة مستقلة. اعتمادًا على أسلوب تربيتك ، قد تكون مضطراً لتعليمهم آجلا أم عاجلاً بعضها. الفكرة هي تمكينهم من الاعتناء بأنفسهم عندما يكبرون. فيما يلي بعض من هذه المهارات الحياتية التي يجب معرفتها:

5 مهارات يجب أن يعرفها أطفالك قبل مغادرتهم المنزل

مهارات الطبخ الأساسية

إذا لم يكن طفلك مهتمًا بالطهي ، فيجب أن يعرف على الأقل بعض مهارات الطهي الأساسية ، بالإضافة الى صنع المعكرونة سريعة التحضير. إذا لم يكن لديهم أي فكرة عن كيفية الطهي ، فقد ينتهي بهم الأمر بطلب المزيد من الطعام من الخارج ، مما قد يؤدي إلى تدمير ميزانيتهم ​​وكذلك يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة مخاطر المشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بتناول الكثير من الأطعمة غير المرغوب فيها أو المعالجة.

5 مهارات يجب أن يعرفها أطفالك قبل مغادرتهم المنزل

مهارات إدارة الأموال

يعد تعلم كيفية إدارة أموالهم وميزانيتهم ​​جزءًا أساسيًا من النمو ، سواء كانوا طلاباً يعيشون على مصروف الجيب أو بدأوا العمل وإدارة بعض أو كل نفقاتهم من رواتبهم. يمكن أن تكون إدارة الأموال سهلة أو صعبة ، بناءً على تصور طفلك للمال. تأكد من أنهم يعرفون كيفية العيش في حدود الميزانية ويفهمون مخاطر استخدام الائتمان بطريقة غير مسؤولة.

5 مهارات يجب أن يعرفها أطفالك قبل مغادرتهم المنزل

الرعاية الصحية الشخصية

عندما يغادر المنزل حديثًا ، قد يشعر طفلك بالعجز إذا كان يعتمد على رعايتك كلما مرض. من أجل تجنب الذعر ، تأكد من أنهم يعرفون بالفعل كيفية التشخيص الذاتي للأمراض البسيطة وعدم تجاهل أعراضها. يجب أن يعرفوا أيضًا كيفية التحقق من درجة حرارتهم. يجب أن يكون لديهم أيضًا معرفة أساسية بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يجب تناولها لأي أعراض.

5 مهارات يجب أن يعرفها أطفالك قبل مغادرتهم المنزل

المهارات المنزلية الأساسية

الآن ، يجب أن يعرف ابنك أو ابنتك كيفية الحفاظ على الأعمال المنزلية الأساسية وإدارتها. الحفاظ على نظافة غرفتهم أو شقتهم، والغسيل، وشراء البقالة ، والتعامل مع حالات الطوارئ المنزلية الصغيرة هي بعض المهام الأساسية التي يجب أن يكونوا قادرين على إدارتها بأنفسهم.

5 مهارات يجب أن يعرفها أطفالك قبل مغادرتهم المنزل

تمييز الأشخاص الجيدين من السيئين

عندما يبدأ طفلك في العيش بمفرده ، سيذهب إلى أماكن جديدة ويلتقي بالعديد من الأشخاص الجدد. نظرًا لأنك قد لا تكون موجودًا كما كان من قبل لمراقبة أو الحكم على أصدقائهم والأشخاص الآخرين الذين يتفاعلون معهم ، فمن الأفضل إعدادهم مسبقًا ليكونوا حكمًا جيدًا على الشخصية. لا ينبغي أن يكونوا ساذجين للغاية ويجب أن يكونوا أذكياء بما يكفي لمعرفة من سيصادقون ومن يجب تجنبهم.

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