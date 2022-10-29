طبيب البوابة: 4 طرق لتعزيز ثقة طفلك بنفسه تنبع الثقة بالنفس من الإحساس بالكفاءة أو بعبارة أخرى ، يكتسب الأطفال الثقة من نجاحاتهم الخاصة بدلاً من نجاح عائلاتهم وأصدقائهم. نحن كآباء نريد بطبيعة الحال أن نمنح أطفالنا شعورًا بالثقة. تعتمد الحياة السعيدة والمُرضية على الأطفال الذين لديهم ثقة بالنفس ويمكنهم مواجهة تحديات جديدة دون خوف.

طبيب البوابة: 4 طرق لتعزيز ثقة طفلك بنفسه

1. أحطهم بأشخاص إيجابيين وواثقين

من المرجح أن يتطور الطفل إلى شخص واثق وإيجابي بنفسه إذا أمضى وقتًا أطول مع هؤلاء الأشخاص. قدم لطفلك نماذج إيجابية للبالغين ، وابذل قصارى جهدك للتأكد من أن أصدقائه أفراد أقوياء سوف يدعمونه ويشجعونه بدلاً من إسقاطه.

طبيب البوابة: 4 طرق لتعزيز ثقة طفلك بنفسه

2. امدح جهودهم

الثناء اللفظي يعلم طفلك أنه قد فعل شيئًا جيدًا ويشجعه على الاستمرار. ولكن هناك مشكلة: تأكد من مدح طفلك عندما يبذل جهده وأنت تعلم أنه حاول بجد ، وليس عندما يفعل شيئًا كان دائمًا جيدًا فيه. على سبيل المثال ، إذا حاولوا ربط حذائهم لكنهم فشلوا ، يمكنك أن تقول ، "يبدو أنك على وشك الانتهاء" أو حتى "أنت تلتقط الأشياء بسرعة كبيرة!"

طبيب البوابة: 4 طرق لتعزيز ثقة طفلك بنفسه

3. شجعهم على تجربة أشياء جديدة

مثلما يجب أن يحتفل طفلك بنقاط قوته ، من المفيد أيضًا له الخروج من مناطق الراحة الخاصة به من حين لآخر. يكتسب الأطفال الثقة في قدراتهم عندما يواجهون تحديات جديدة ، مهما كانت صغيرة. شجعهم على فعل ذلك لأنفسهم ، ثم صفق لأي جهد يبذله.

طبيب البوابة: 4 طرق لتعزيز ثقة طفلك بنفسه

4. توقف عن مقارنته بالآخرين

في حين أنه من المهم تعزيز المنافسة بين الأطفال ، فإن مقارنة الأطفال بالآخرين طوال الوقت أمر غير صحي. تأكد من معاملة كل طفل على حدة إذا كان لديك أكثر من طفل ، وعلمهم أنهم لا يحتاجون إلى امتلاك نفس القدرات مثل أشقائهم. كل شخص لديه مجموعة نقاط القوة الخاصة به. حاول الحكم على أطفالك فقط على أساس رغباتهم وقدراتهم .

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