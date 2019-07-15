5 نصائح تجنّب الطفل الغثيان عند السفر بالسيارة

الكثير من الأطفال يُصابون بالغثيان عند السفر بالسيارة، إذا كان طفلك يعاني من الغثيان أثناء السفر بالسيارة، فهناك بعض النصائح التي يمكن أن تجنّب إصابة الطفل بالغثيان، أو على الأقل تخفّف حدته، وإليكِ هذه النصائح..

1- احرصي على أن يتناول الطفل وجبة إفطار خفيفة، وألا تكون قبل ركوب السيارة مباشرة.

2- أثناء السفر لا يُفضّل أن يتناول الطفل الطعام، ولكن إذا شعر بالجوع، يمكنك تقديم شرائح التفاح أو الجزر فقط.

3- تجنّبي تقديم المشروبات الغازية لطفلك أثناء السفر، وعند الشعور بالعطش، أعطيه المياه النقية فقط.

4- لا تسمحي لطفلك بالنظر في الأجهزة الإلكترونية أثناء السفر، فهي تزيد الشعور بالغثيان، وشجّعيه على مشاهدة الطريق عبر النافذة، واستنشاق الهواء النقي.

5- حاولي ألا تتجاوز الرحلة 500 كلم في اليوم الواحد، وينبغي أخذ استراحات كافية حتى لا يُصاب الطفل بالتعب الشديد.

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