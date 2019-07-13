5 نصائح تساعدي بها زوجك ليكون أفضل أب

العلاقة القوية بين الأب والطفل تصبّ في مصلحة الأخير خصوصاً، والأسرة عموماً، وأحد أدوارك كأم هي مساعدة زوجك على أن يكون أباً أفضل.. عبر الطرق الخمس التالية، يمكن أن تساعدي زوجك ليصبح أباً أفضل..



1- ثقي به

إذا كان زوجك يشعر أنكِ تتوقّعين نجاحه كأب، فإنه سيبلي بلاء حسناً ويصبح أفضل بالفعل، أما إذا شعر أنكِ لا تؤمنين بقدرته على أن يكون أباً جيداً، فإن هذا يصيبه بإحباط، ويكون غير متحمس للمحاولة، لهذا عليكِ الإيمان بقدرة زوجك على أن يكون أباً جيداً، وأن تخبريه بهذا دائماً.



2- امنحيه فرصة

لا داعي لتكوني النجمة في كل مرة، امنحي الفرصة لزوجك ليرشد الأطفال ويوجّههم، هذا يمنحه ثقة أكبر بقدراته كأب.



3- قدّمي له الشكر والثناء

أمام الأهل، وفيما بينكما، وأمام أطفالكما بالتحديد، أثني عليه، وامدحي دوره كأب جيد في حياة أسرتكما، هذا يدفعه إلى بذل المزيد من أجل الأسرة.



4- احميه

إذا كنتِ تعلمين أن زوجك منهك في العمل طول الأسبوع، ما يحول بين حضوره مباراة طفلك، أو حفل ابنتك في المدرسة، لا تسمحي بظهوره في صورة الأب السيئ، عليكِ حماية صورته أمام الأبناء، هذا يقوّي علاقته بهم، ويحميها من الضرر.



5- لا تقيّديه

كأم، تعتقدين أنكِ الشخص الوحيد الذي يجيد التعامل مع أطفالك، ولكن هذا أبوهم أيضاً، فلا تسمحي لمشاعرك بفرض سيطرة على تعامله مع الأطفال، كأن توجّههيه وتديري علاقاته معهم طول الوقت، حرّريه من القيود، وامنحيه حرية التصرف مع الأبناء، ما دام هناك خطوط رئيسة في التربية أنتم متفقون عليها من البداية بالفعل.