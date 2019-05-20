5 نصائح صيام رمضان لمريض السكري

مرض السكر من الأمراض المنتشرة بشكلٍ واسعٍ بين الناس في مختلف أنحاء العالم، وهو عبارة عن حالة مرضيّة تتمثّل في ارتفاع نسبة تركيز السكر في الدم، وأحياناً انخفاض تحسس الأنسجة من هرمون الإنسولين الذي ينتجه البنكرياس.

أما بالنسبة للأسباب المؤدّية للإصابة به، فتعود لعدم قدرة الجسم على هضمه وتحويله إلى الطاقة اللازمة، وبالتالي يبقى متراكماً في الدم، أو بسبب قلة إفراز البنكرياس لهرمون الإنسولين، أو بعض العوامل الوراثيّة، ولهذا تنتج عنه بعض الأعراض المزعجة، مثل زيادة مرات التبوّل في اليوم، والشعور بالعطش الشديد بشكل مستمر بالإضافة إلى الشعور بالكسل والإرهاق بشكلٍ دائمٍ، ولهذا يجب على الشخص الذي يعاني من هذا المرض أن يلتزم بالعلاج.

وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح صيام رمضان لمريض السكري:

1- استحداث نظامه الدوائي لضبط سكر الدم في جسمه بعد مراجعة الطبيب، فمن الممكن أن يأخذ أدوية الفترة الصباحية على الإفطار بينما تؤخذ الجرعة المسائية قبل السحور ويمكن إعطاء المتفورمين بعد وجبتي السحور والإفطار.

2- اتباع الحميات المألوفة، دون الإفراط في تناول أطعمة عالية السعرات الحرارية بعد الإفطار.

3- ممارسة الرياضة صباحاً أو مساءاً بعد الإفطار مع تجنب ممارسة الرياضة في ساعات الصوم الأخيرة قبل الإفطار، وخاصة عند المعالجين بالأنسولين.

4- عند إصرار المرضى المعالجين بالأنسولين والسلفونيل يوريا على الصيام يؤخذ الأنسولين الساعة الثانية عشرة ليلاً، ويؤخذ السلفونيل يوريا عند الإفطار.

5- رصد أعراض الجفاف ونقص سكر الدم، واستشارة الطبيب أو الإتجاه للطوارئ عند حدوث هذه الأعراض.

ومن فوائد صيام رمضان لمريض السكري:

التخلص من الدهون الزائدة.

خفض معدل الكوليسترول للصائمين.

ضبط متوسط معدل الجلوكوز فى الدم.

الحفاظ على مستويات السكر الصحية في الدم وإفراز الأنسولين.

تنقية الجسم من السموم.

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