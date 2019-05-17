4 نصائح لتجنب الإمساك في شهر رمضان

والإمساك من الأعراض التي تظهر بشدة في رمضان ، وهو عرض حيث يجد الفرد صعوبة في عملية الإخراج.
ولكي تتغلب على مشكلة الإصابة بالإمساك في رمضان عليك اتباع تلك الخطوات:
– لا تتناول طعامك دفعة واحدة فيجب أن توزعه على طوال فترة الإفطار.
ـ الإكثار من الألياف سواء في الخضروات أو الفواكه لما لها من أهمية في تنظيم عمل الجهاز الهضمي.
ـ فيتامين “ب” أنه له أهمية كبرى لتحسين الدور الوظيفي للأمعاء، ويوجود ذلك الفيتامين في العسل الأسود والتين والحليب.
ـ يجب تناول السوائل بكثرة سواء كانت عصائر أو ماء أو فواكه تحتوي على نسبة مياه كبيرة، وتجنب المشروبات الغازية والمنبهات.