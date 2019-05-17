4 نصائح لتجنب الإمساك في شهر رمضان

في رمضان يتغير نظام جسدك، بسبب اختلاف تناول الطعام عن الأوقات التي اعتدت عليها طوال العام، ما يتسبب في صدمة للجهاز الهضمي، وهو ما يؤثر على أدائه الوظيفي.

والإمساك من الأعراض التي تظهر بشدة في رمضان ، وهو عرض حيث يجد الفرد صعوبة في عملية الإخراج.

ولكي تتغلب على مشكلة الإصابة بالإمساك في رمضان عليك اتباع تلك الخطوات:

– لا تتناول طعامك دفعة واحدة فيجب أن توزعه على طوال فترة الإفطار.

ـ الإكثار من الألياف سواء في الخضروات أو الفواكه لما لها من أهمية في تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

ـ فيتامين “ب” أنه له أهمية كبرى لتحسين الدور الوظيفي للأمعاء، ويوجود ذلك الفيتامين في العسل الأسود والتين والحليب.

ـ يجب تناول السوائل بكثرة سواء كانت عصائر أو ماء أو فواكه تحتوي على نسبة مياه كبيرة، وتجنب المشروبات الغازية والمنبهات.