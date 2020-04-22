5 نصائح غذائية لتسهيل صيام شهر رمضان المبارك

الصيام في شهر رمضان يحسن من الصحة العامة للإنسان إذا تم بالطريقة الصحيحة. ولكن إذا اتبعت طُرقاً خاطئة فإن ضرره سيكون أكبر من نفعه.

وقد بيّنت الكثير من الدراسات التي قام بها العلماء على مختلف العصور أهميّة الصيام؛ فهو يستعمل في الدول المتقدّمة كنظام علاجي للعديد من الأمراض و خاصّةً للتخلص من التدخين وإدمان المخدرات.

وفي هذا المقال نقدم لك مجموعة نصائح لتسهيل صيام رمضان:

1- تناول التمر باعتدال:

اذا بدأت الافطار بخمس حبات من التمر، تكون قد استهلكت 250 سعر حراري في عدة دقائق، حيث تعتبر التمرة الواحدة المتوسطة الحجم (تزن بالتقريب 20 غرام) بديلا عن حصة فواكه وتوفر 50 سعر حراري. بينما يحتوي التمر على العديد من المعادن الهامة للجسم، فانه يحتوي ايضا على أعلى تركيز للسكر مقارنة مع سائر الفواكه، كما يبيّنه الجدول التالي:

وينصح الصائم بتناول ثلاث حصص يومية من الفواكه، ويمكن اختيارها جميعها من التمر (ثلاث حبات في اليوم) لمن يحبه بشرط عدم تناول أنواع اخرى من الفواكه في نفس اليوم.

2- تقسيم الافطار إلى وجبتين أو ثلاث وجبات على الأقل:

لأن المعدة عند وجبة الافطار تكون خاوية، ينصح بعدم تناول الطعام دفعة واحدة وباختيار أطعمة خفيفة وسهلة الهضم في الوجبة الاولى للافطار، مثل:

- نوع من الفواكه

- طبق من الحساء الذي ينصح بأن يحتوي على كمية عالية من الخضار

- طبق من سلطة الخضار

- كوب من اللبن 1.5% دسم

- نوع من النشويات مثل الخبز الذي يحتوي على طحين قمح كامل أو البطاطا المسلوقة أو المشوية

- الماء

- أما الطبق الرئيسي الذي يتكون من الوجبة المطبوخة، فينصح بتناوله بعد ساعة أو ساعتين على الأقل من الوجبة الخفيفة الاولى، حيث أن الجهاز الهضمي حينذاك يستطيع أن يهضمها بكفاءة أعلى. ويمكن استهلاك وجبة ثالثة قبل النوم تتكوّن من نوع من الفاكهة، القليل من الجوز أو اللوز، مع كوب من اللبن القليل الدسم.

3- المحافظة على تناول وجبة السحور:

عندما يتزامن الجوع مع النعاس في ساعات ما قبل الفجر، يختار الكثيرون النوم على الطعام، فيتنازلون بكل صدر رحب عن وجبة اضافية قد تنقذهم من التعب والاعياء في اليوم التالي. وتشير الأبحاث أن وجبة السحور مهمة لأنها تقلل من الفترة الزمنية التي يكون فيها الجسم محروما من الطعام والشراب، ولأنها توفر فرصة لتناول مواد غذائية هامة. ومن الأغذية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة والتي ينصح بتناولها في وجبة السحور ما يلي: رقائق الشوفان (التي يمكن تحضيرها مع الحليب)، الخبز المصنوع من طحين قمج كامل، الحمص، الفول، والبيض. وينصح استهلاك 2-3 أكواب من الماء على الأقل في هذه الوجبة.

4- الاقلال من الملح والأغذية المالحة:

كلما ارتفع استهلاكك للملح، كلما ازداد شعورك بالعطش وحاجتك للماء فيما بعد. ينصح أثناء صيام رمضان بتجنّب الأغذية الشديدة الملوحة مثل الفلافل، الشوربات الجاهزة، المعلبات، الحوم المصنّعة، النقرشات المصنّعة، المكسرات المملحة والأجبان المالحة، كما ينصح بالاقلال من كمية الملح في الطهي.

5- تجنّب الحلويات الدسمة:

يخطأ من يعتقد بأن الصائم يحتاج الى الحلويات، حيث يشكل هضمها عبئا كبيرا على الجهاز الهضمي مسببا الحموضة، الغازات، والانتفاخات. اضافة الى ذلك، يرتبط استهلاك الحلويات بالسمنة، أمراض القلب والشرايين، والامراض السرطانية.

ويمكن استبدال الحلويات الجاهزة بالفواكه الطازجة أو المجففة، البوظة القليلة الدسم، أو السحلب، أو المهلبية، أو بالقطايف المشوي المحشو جوز أو جبن 5% دسم.

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