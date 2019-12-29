5 نصائح لإدخال الأسلوب الأمريكي إلى ديكور منزلك

1- التزمي الأبيض والرمادي في طلاء الجدران وأكثري من الإطارات والساعات على الجدران. الستائر رقيقة لئلا تحجب النور والمفروشات بلون حيادي كالعاجي والرمادي او البترولي مع ادخال قطعة واحدة ذات لون قوي كالكنبة او المقع او الوسائد. أنثري الزهور البيضاء او الزهري في وعاء في كل غرفة لمزيد من الرقي. وأدخلى الوسائد المطرزة بالخرز الفضي.

2- في الصالون اعتمدي لوحة ضخمة للحصان الأصيل واعتمدي الديكور الخشبي واختاري المقاعد الجلدية لغرفة الطعام حتى ولو كانت ثقيلة الحمل.

3- في غرفة النوم اختاري السرير الضخم المزود بأعمدة واكثري من الوسائد والمفارش وأضيفي الكنبة المصنوعة من المخمل الى ديكور غرفة النوم.

4- لا تنسي اعتماد ورق الجدران المخطّط العريق بشكل عامودي مع طاولات من الكروم والمرايا في غرفة المعيشة وتفنني باختيار الأواني الكريستالية وأدوات المائدة من ملاعق وشوك فضية لمزيد من الرقي. اعتمدي اللون الابيض المزدان بخط فضي بالنسبة للصحون.

5- اعتمدي الطاولات الخشبية الخام غير المطلية لتبدو خامة الخشي الحقيقية. وأكثري من الإطارات الفضية على الاولة او اللوحات المزدانة بإطار خشبي أو ذهبي. ونسقى الديكور مع مصابيح على زاوية الطاولة لتوزيع النور في ارجاء الغرفة.

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