5 نصائح لاستقبال العام الجديد بسعادة

نقدم لكم في هذا التقرير، الذي أعده موقع "بزنس إنسايدر" أبرز النصائح في كيفية تحسين صحتك وعملك وعلاقاتك وحياتك بشكل عام مع اقتراب العام الجديد 2020:

1 - "اسأل نفسك ما الذي تريده لكنّك تملكه؟ ماذا أيضاً؟ ما الذي تريده حقاً؟ "كلّما زاد إدراكك لذاتك، كان من الأسهل عليك التمييز بين ما تحب وما تريد الحصول عليه بالفعل"، تقول الطبيبة النفسية الأميركية كاثرين شافلر. "لكن كيف يمكننا التمييز؟ كبشر، نحن معتادون على الرغبات الكثيرة... المزيد من الطعام، المزيد من المال، المزيد من الأصدقاء، المزيد من الأشياء، المزيد من الوقت، المزيد من الاهتمام. فكيف نقلّل من الأشياء التي نريدها؟

2 - توقف عن الضغط على زر المنبه الذي يوقف الجرس لبعض الوقت ربّما تشعر بأن الضغط على هذا الزر قد يمنحك راحة إضافية لتبدأ يومك، لكن الحقيقة هي أن هذا يضر أكثر مما ينفع. عند الاستيقاظ، يبدأ نظام الغدد الصماء في إفراز هرمونات اليقظة استعداداً ليوم جديد. وفي حال عدت إلى النوم، فأنت تبطئ هذه العملية. إضافة إلى ذلك، فإن تسع دقائق إضافية لا تمنح جسدك وقتاً طويلاً للحصول على النوم العميق والمريح الذي يحتاجه.

3 - ابدأ يومك بـ"ساعة طاقة" "ساعة الطاقة" هي عندما تعمل من دون انقطاع لإنهاء مشروع ذي أولوية بالنسبة إليك. وتوصي لورا فاندركام، مؤلفة العديد من الكتب عن إدارة الوقت والإنتاجية، بضرورة جدولة الأمور الأساسية لساعات الصباح الأولى. هذا ليس سهلاً، خصوصاً حين تصل إلى المكتب لتجد أن مديرك قد كلفك بمهمة جديدة. اقرأ أيضاً : الأثرياء .. بإمكانهم شراء أي شيء .. لكن ماذا عن السعادة؟ لكن إذا كنت لا تخطط لقضاء الدقائق الستين الأولى من يومك لإنجاز أمر مهم، فقد تجد نفسك تتنقل بين رسائل البريد الإلكتروني، وتضيع وقتك في أشياء ليست بالضرورة مهمة أو عاجلة.

4 - تحدّث إلى شريكك لمدة 10 دقائق حول أي شيء باستثناء العمل والأطفال والأعمال المنزلية تقترح أستاذة علم الاجتماع وخبيرة

العلاقات، تيري أوربوش "قاعدة العشر دقائق". وتشرح في كتابها "خمس خطوات بسيطة لنقل الزواج من الجيد إلى العظيم"، أن القاعدة هي "الجلوس مع الشريك يومياً تحت أشعة الشمس على سبيل المثال والتحدث في أمور لا تشمل الأطفال والعمل والمهام المنزلية والمسؤوليات".

5- اكتب ثلاثة أشياء تشعرك بالامتنان يقول مارتن سيليغمان، مؤسس حركة علم النفس الإيجابي: "بعد ستة أشهر من متابعة مشاركين في دراسة كانوا يكتبون ثلاثة أشياء إيجابية قبل ذهابهم إلى النوم كل ليلة، بدوا أنهم أكثر سعادة وأقل شعوراً بالاكتئاب".

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