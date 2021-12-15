5 نصائح لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية منذ أن أصابنا وباء كورونا، وتلته عمليات الإغلاق لاحقة خلال أوائل عام 2020، انتقلت العديد من الشركات إلى نظام العمل من المنزل لضمان سلامة موظفيها. في البداية ، كان هذا التحول مثيرًا للاهتمام نظرًا للحداثة المطلقة في كل شيء. ولكن في الأشهر التي تلت ذلك ، تمكنت ثقافة العمل من المنزل هذه من زعزعة جوهر الموازنة بين العمل والأسرة والحياة الشخصية للكثيرين. الآن، في عام 2021 ، أصبح من الصعب الحفاظ على الوضع الراهن.

5 نصائح لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية

على صعيد العمل، فأن ما يمنع الاستمتاع بأفضل تجربة للعمل من المنزل على سبيل المثال حضور الأشخاص دون سابق إنذار خلال ساعات العمل أو تلقي المكالمات الشخصية التي تتطلب الاهتمام والحضور. ونعم، من الصعب جدًا تجنب تلك الرسائل والمكالمات المستمرة من مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي المصممة بشدة على الإضرار بالإنتاجية.

وبالمثل ، يتفق الكثيرون على أن الحياة الشخصية قد تراجعت أيضًا. سواء كان الأمر يتعلق بتناول الوجبات مع العائلة أو فترة الراحة الشخصية ، يجب متابعة وقراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل أو مكالمات العملاء فوراً ؛ لا يوجد مجال للتملص منها!

عندما تكون هذه هي ثقافة العمل ، فمن الضروري للغاية تحقيق توازن بين الحياة الشخصية والمهنية من أجل الصحة العقلية!

5 نصائح لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية

إليك بعض النصائح العملية التي ستكون مفيدة:

1. خذ فترات راحة قصيرة ومتكررة لتحسين الإنتاجية: يمكن أن تؤدي ساعات العمل الممتدة إلى الإجهاد، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية. قد يكون من الصعب أن تعتاد على هذه العادة في البداية ، ولكن أخذ فترات راحة أقصر على فترات منتظمة يمكن أن يكون مفيدًا. هذه الاستراحات مفيدة أيضًا للصحة. من خلال أخذ فترات راحة قصيرة ، يمكن للمرء التركيز بشكل كافٍ على العمل.

2. استخدام التكنولوجيا لجعل الحياة أفضل: وجدت التكنولوجيا لجعل حياتنا أسهل وأفضل بأكثر من طريقة. ولكن لضمان توازن أفضل بين العمل والحياة ، هناك طريقة ذكية لاستخدام التكنولوجيا لصالحك. يستغرق دفع الفواتير الشهرية ، مثل فواتير الهاتف أو فواتير الإنترنت بشكل منفصل ، وقتًا عصيبًا. وبالطبع ، أثناء سداد الفواتير ، يمكن أن تمتد "مشكلة الانترنت" هذه المرة إلى أبعد من ذلك. الشيء الأكثر إزعاجًا هو أن دورات الفوترة لجميع الاشتراكات مختلفة ، وتتبع ذلك يعد تحديًا منفصلاً في حد ذاته. هذا هو المكان الذي تصبح فيه التكنولوجيا في متناول اليد - لتجنب إضاعة الوقت ؛ يمكنك استخدام التطبيقات الحديثة التي تساعد على دفع الفواتير المختلفة في مكان واحد.

3. تحديد الأولويات: للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة ، من المهم تحديد الأولويات يوميًا. هناك الكثير من المهام التي يحتاج المرء إلى القيام بها على مدار اليوم. لذا فإن الطريقة الفعالة للقيام بها هي عمل قوائم مهام. رتبها حسب أهميتهم وأكملهم. سيؤدي ذلك إلى إبقاء مستويات التوتر تحت السيطرة ، ويمكن للمرء أن ينجز العمل الحاسم في وقت أقل.

4. الحد من الإلهاءات غير الضرورية: في هذه الأيام ، تتسلل تطبيقات السوشال ميديا إلى الوقت المخصص للعمل أو شؤون الأسرة. يحدث ذلك فجاءة، تلتقط الهاتف لإجراء مكالمة ، فيصلك إشعار من انستغرام فيشتت انتباهك. افتح الاشعار وستجد سلسلة من الاشعارات التي لا تنتهي. من المهم إبقاء إشعارات وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة ، خاصة أثناء ساعات العمل ، لتجنب مثل هذا الموقف. في الوقت نفسه ، توفر مثل هذه التطبيقات إلهاءً غالبًا ما يكون ضروريًا، لذلك لا تخصص أكثر من ساعة في المساء أو في الصباح لوسائل التواصل الاجتماعي.

5. قم بعمل قائمة مهام لعطلة نهاية الأسبوع: يجب على المرء إعطاء الأولوية للأعمال المنزلية والعائلية والعمل. من المرجح أن يؤدي استدعاء كهربائي أو سباك في أحد أيام الأسبوع إلى إعاقة سير العمل في ذلك اليوم. ما لم تكن هناك حالة طارئة ، تجنب مثل هذا العمل في أيام الأسبوع. أيضًا ، يتم إهدار الكثير من الوقت على المكالمات الهاتفية لمقدمي الخدمة إذا كانت هناك أي مشكلة في الاتصال بالإنترنت. بالنسبة لمثل هذه المشكلات ، يمكنك وضع خطة لإنجاز كل هذه المهام في وقت الفراغ أو اثناء وجود شخص أخر يهتم بالمهام.

للأسف يبدو أن هذا "الوضع الطبيعي الجديد" موجود ليبقى ، على الأقل لفترة من الوقت ، لذلك من الضروري أن تكون على دراية بالضغوط المرتبطة بالعمل من المنزل. ركز عليها ولاحظ هذه الخطوات البسيطة لتحسين كل من العمل والحياة الأسرية.

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