5 نصائح لتوفير وجبات صحية ولذيذة لطفلك العنيد

ليس من السهل إرضاء الأطفال ذو الطعام "الانتقائي. حيث تشعر العديد من الأمهات في كثير من الأحيان بالقلق من أكلهم الانتقائي، الذي بسبب عقبات في النمو لديهم.

على سبيل المثال لا الحصر، قد لا يحب طفلك تناول الخضار الصحي، ونتيجة لذلك، قد يؤثر ذلك على صحته في المستقبل. لكن لا يجب أن يسبب هذا الأمر احباطًا لدى الأمهات اللواتي يرغبن في تغذية أطفالهن .

ونقلاً عن "موقع حلوة" من خلال بعض النصائح والاستراتيجيات التي يقدمها تقرير مجلة "بينكفلا"، تستطيعين تجنب هذا الصراع ومساعدة من يصعب إرضاؤهم سواء أطفال أو بالغين، على اتباع نظام غذائي متوازن.

هذه النصائح الخمسة ستساعدك على توفير وجبات صحية ولذيذة لطفلك العنيد:

1. استبدلي الطريقة التي تقدمين بها الطعام بأخرى مختلفة لجعلها لذيذة، على سبيل المثال، يمكنك أن تُحضّري وجبة بها خس وطماطم وزيتون عبر إضافتها إلى أطباقك العادية، اصنعي منهم سلطة لذيذة أو عن طريق قلي بعض الطماطم والزيتون والبصل مع بعضهم مع لحوم خالية من الدهون.

2. استمري في تغيير ذوقك، ربما كنت معتادة على بعض الأطباق التي تجعلك سعيدة . لذلك، توقفي لبعض الوقت عنها، حاولي إدخال بعض الأصناف الجديدة إلى قائمة طعامك.

كما تستطيعين تناول مجموعة من الأطعمة الصحية بنفسك، وتأكدي من أن اختياراتك تتماشى مع الأطعمة التي تريدين أن يأكلها طفلك ويستمتع بها.

3. مهما كانت التغييرات التي تحاولين إجراءها في وجباتك، لا تختارِ عمل وجبة جديدة تماما ليوم واحد فقط. على سبيل المثال، بدلاً من رقائق البطاطس، حاولي أن تضمين الخضار بالمكرونة؛ حاولي خبز أو شواء الأطعمة بدلا من قليها.

4. بدلاً من البطاطا العادية، جربي البطاطا الحلوة أو الكوسة المقلية لصنع وجبات صحية.

5. تجنبي استخدام مرقة السلطة التجارية المتواجدة بالأسواق، وحاولي صنعها بنفسك.

8 نصائح لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

طبيب البوابة: مع بداية العام الدراسي الكمامة أم الدرع؟