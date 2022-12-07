5 نصائح للأمهات العاملات لتقديم وجبات صحية للأطفال يمكن لمحاولة تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل والمدرسة، أن يجعل من الصعب على أي امرأة الحفاظ على نظام غذائي صحي. ومع ذلك ، فإن تناول الأشياء الصحيحة يمكن أن يساعدك على تجاوز المراحل المختلفة من حياة المرأة بالإضافة إلى تحسين مزاجك ، ويمنحك المزيد من الطاقة ، ويحافظ على وزن صحي. أهم شيء هو تصميم نظامك الغذائي وفقًا لاحتياجاتك الغذائية الأساسية ، على الرغم من أن ما يناسب امرأة ما قد لا يكون دائمًا الخيار الأفضل لغيرها. هذه النصائح ستساعدك على فهم احتياجات طفلك وتقديم الطعام المناسب له:

5 نصائح للأمهات العاملات لتقديم وجبات صحية للأطفال

تقسيم الطبق

إن تناول وجبات صحية ومشبعة هو أحد الطرق الهامة لتغذية الطفل في ظل جدول الحياة اليومي المشغول. في كل وجبة، قسم طبقك ليشمل نصفه على الفواكه والخضروات ، وربعه إلى ثلثه بروتين ، والربع إلى الثلث المتبقي كربوهيدرات صحية، ودهون صحية، والتي هي أكثر صعوبة في القياس. يجب استهلاك الماء طوال اليوم. ويوصى بوجبات خفيفة كل 2-4 ساعات بين الوجبات.

5 نصائح للأمهات العاملات لتقديم وجبات صحية للأطفال

الحد من الأطعمة المُصنعة

تجنب استهلاك الأطعمة والمشروبات المُصنعة. تُساهم الأطعمة مثل الوجبات الخفيفة السكرية والبسكويت المضاف إليه الملح والأطباق المصنوعة من الدقيق الأبيض والمواد الحافظة في الإصابة بأمراض السمنة والتخمة.

5 نصائح للأمهات العاملات لتقديم وجبات صحية للأطفال

الأكل الموسمي

من أجل صحة جيدة، يفضل طهي وجبات الطعام الموسمية والمنزلية. يفضل استخدام الأطعمة التي يسهل الوصول إليها. توفر الفواكه والخضروات الموسمية أكبر قدر من التغذية.

5 نصائح للأمهات العاملات لتقديم وجبات صحية للأطفال

الكالسيوم

النساء معرضات بشكل لا يصدق لنقص الكالسيوم. عندما لا يحصل جسمك على الكالسيوم الذي يحتاجه كل يوم ، فإنه يأخذ من عظامك، مما قد يجعلك أضعف بشكل عام. ومع ذلك ، يمكن أن تكون مصادر الكالسيوم الطبيعية مثل الخضار الورقية والأسماك والحبوب والتوفو وما إلى ذلك مفيدة أيضًا بالإضافة إلى مكملات الكالسيوم اليومية.

5 نصائح للأمهات العاملات لتقديم وجبات صحية للأطفال

وجبة خفيفة من المكسرات

المكسرات هي واحدة من أبسط الطرق لزيادة القيمة الغذائية لنظامك الغذائي. إنها ليست فقط مصدرًا رائعًا للفيتامينات المفيدة لك ، ولكنها أيضًا سهلة الدمج في الوجبات. أضف المكسرات مثل بذور الكتان ، وعباد الشمس ، وما إلى ذلك، كإضافة للسلطات والشوربات.

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