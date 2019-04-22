5 نصائح للتخلص من خوف الامتحان

إنّ الخوف والقلق من الامتحان في حدود المعقول هو أمرٌ طبيعي جداً؛ إلّا أنّه يجب على الطالب أن يستغلّ ذلك في المذاكرة والدراسة، وأن يجعل منه دافعاً قوياً لنيل أعلى الدرجات، أمّا إذا كان الخوف من الامتحان أمر مبالغ فيه، فإنّ ذلك يستوجب العلاج للتخلص من الخوف والقلق الزائد.

وفي هذا المقال نقدم بعض النصائح التي تُساعد على التخلُّص من التوتر والخوف من الامتحان:

1- يجب الحرص على أخذ قسطٍ كافٍ من النوم ليلة الامتحان وإراحة الجسد؛ ممّا يمنح الطالب المزيد من الهدوء والقدرة على التركيز.

2- التوكُّل على الله والذهاب للامتحان في وقت مبكر، وأخذ قرطاسية زائدة للاحتياط. تناول وجبة إفطار صحية لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة والمساعدة على التفكير السليم خلال الامتحان، والابتعاد عن شرب المُنبّهات قبل الامتحان.

3- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم؛ حيثُ إنّها تساعد في تخفيف التوتر والقلق.

4- البدء بالبسملة عند استلام ورقة الامتحان وقراءة أدعية تسهيل الأمور.

5- تجنب الغش في الامتحان لأنّ ذلك من شأنه أن يزيد من تشتيت العقل، وقد تكون الإجابة التي تم نقلها غير صحيحة، ويُفضّل مراجعة الملاحظات الهامة قبل الدخول إلى الامتحان لتذكُّر العناوين الهامة.

المزيد من حمل وأمومة:

أقرأي هذه المعلومات..قبل أن تطعمي طفلك العلكة

7 نصائح للعناية بشعر الأطفال

5 نصائح لتشجيع طفلك على تناول الأكل الصحي