7 نصائح للعناية بشعر الأطفال

يحتاج شعر الطفل إلى عناية منذ صغره وخاصّة في المراحل الأولى عند بدء الشعر بالظهور، حيث يكون الشعر وقتها صحيّاً ولامعاً، فالعناية به تُجنّبه حدوث الكثير من المشاكل مُستقبلاً، كتقصّفه، وتساقطه، وجفافه.

كما أنّ اهتمام الأم بشعر طفلها يجعله حريصاً على الاهتمام بشعره على المدى البعيد، وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح للعناية بشعر الأطفال:

1- عدم القلق من خفّة شعر الطفل في عمر السنتين، وللاطمئنان أجرِ فحوصات داخلية لهم من أجل التأكّد من عدم وجود أية مشكلة، وتجنّب استخدام أيٍ من الزيوت، أو حمامات الكريم.

2- الحرص على تغذية الشعر، بتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات، والعناصر الغذائيّة الضروريّة.

3- عدم الإفراط في استعمال مستحضرات العناية بالشعر، وتجنّب تصفيفه بالجل، والإسبراي، حيث تُضرّ هذه المستحضرات بفروة الرأس.

4- تجنّب صبغ شعر الطفل الذي يقل عمره عن خمسة عشر عاماً.

5- تجنّب فرد الشعر، فهو مضرّ للأطفال، وللكبار أيضاً.

6- التأكّد من نظافة شعر الطفل بصورة دائمة، وذلك لضمان عدم انتقال عدوى القمل إليه.

7- عدم شدّ الشعر عند ربطه كثيراً، فذلك يُضرّ بالشعر، ويُسبّب صُداعاً للرأس.

المزيد من حمل وأمومة:

نصائح هامة للتعامل مع السلوك السيء للأطفال

أسباب فقر الدم لدى الاطفال، وطرق علاجه؟

مرض التوحد أنواعه وطرق علاجه