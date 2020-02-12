5 نصائح من أجل تفكير إيجابي

التفكير الإيجابي، هو التفاؤل وهو أوّل خطوات تحقيق النجاح، وهو العادات والسلوكيات الفعالة المكتسبة من المجتمع المحيط بالفرد، والتفكير الإيجابي يساعد الفرد على مواجهة مشاكله بالصبر والتحدّي، ويساعده على إيجاد حلول سليمة وسريعة للمشكلة، وله العديد من الانعكاسات الواضحة على الفرد ولعل أهمها شعور الفرد، بالرضا الذاتي، والسعادة والاطمئنان، تقول الدكتورة أميرة حبراير الخبيرة النفسية، إن لكل شخص يعاني من مشكلة التفكير السلبي. هناك مجموعة من الطرق التي سوف تساعدك على التخلص من التفكير السلبي وتجعل تفكيرك يرتقي إلى التفكير الإيجابي.

وهذا الأمر ليس سيئاً على الإطلاق، خصوصاً أن التفكير بشكل إيجابي لا يكلف الإنسان شيئاً.

1- سيطري على ردود فعلك التلقائية

يجب أن يفهم الأشخاص طريقة ردة فعلهم الطبيعية للتعامل مع العالم الخارجي، مضيفاً أن «بمجرد أن يكتشف الأشخاص ميولهم النفسية ونزعاتهم الشخصية، يمكنهم البدء في تغيير سلوكهم».



2- إعادة صياغة أفكارك

يجب على الأشخاص أن يعمدوا إلى تغيير المنظور الخاص بهم، وإعادة صياغة أفكارهم بإيجابية أكبر لدى التعثر في رد فعل سلبي.

أما السؤال البسيط الذي يمكن أن يطرحه الأشخاص، فيتمثل بـ«ما هي بعض الإيجابيات»؟

فأن الأمر يتطلب نحو 90 يوماً لتغيير العادات الشخصية، فضلاً عن أن الاحتفال بالانتصارات الصغيرة، يعتبر وسيلة رائعة لتعزيز السلوك الجديد، فيجب عدم ترك الأفكار السلبية تتغلب عليك».

فإن «الأشخاص الذين يفكرون بشكل إيجابي، يدركون وجود السلبية، ولكن يجب أن يختار الأشخاص طريقة التفكير التي سيعتمدونها».



3- لا تصدقي كل ما يقوله العقل

يوجد حقيقة معروفة بعدم تصديق ما يقوله العقل نحن ننصهر بميولنا الداخلية، إلى درجة تملي علينا شعورنا وتصرفاتنا.

من خلال مراقبة أفكارك السلبية وتصديقها، والتصرف على أساسها، قد يكون سهلاً التخلي عنها، فيجب على الأشخاص مواجهة هذا التفكير ووضع مسافة بينهم وبين ردود الفعل.



4- التخلي عن الخوف

العنصر الأساسي الذي يحرك المشاعر السلبية، يتمثل بالخوف، فإن غالبية الأشخاص لديهم شعور بالخوف من المستقبل وماذا قد يحصل ولا يحصل استبدل الفكرة المخيفة بفكرة جيدة.

وتعتبر ممارسة التأمل بشكل يومي لفترة 10 دقائق مفيدة جداً.



5- ابحثي عن التغيرات في مزاجك

في بعض الأحيان يمكن أن تكون الحياة صعبة قليلاً، فيما الأخبار القاسية أو الشعور بالخسارة يمكن أن تجعل الإيجابية أمراً صعباً.

فتغيير المزاج، يمكن أن يحصل ببساطة من خلال أحد أفراد الأسرة، أو تذكر تجربة سعيدة، حتى تتحول التجربة العاطفية إلى أمر أكثر إيجابية.

فقط عليك بالأهمية كل يوم بسماع ثلاثة أشياء يشعر الشخص بامتنان لها، وإنهاء اليوم من خلال تبادل التفكير في اللحظة المفضلة إليه خلال اليوم.

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