6 خطوات لتتقرّبي من زوجك أكثر قبل قدوم عيد الحب

الحُبّ هو حالة من الميل المبهمِ اتّجاه إنسانٍ ما، ولا يُعدّ مهارةً إنّما نزوعاً فطريّاً، فعند اللقاء بالمحبوبِ يتحقق في المُحبّ معنى الكمال والسّعادة.

إنّ الحياةَ مليئةٌ بالمسؤوليّات التي تُشغل الزوجين وتجعلهما لا يُعبران عن مشاعرهما لبعضهما، ولكن رغمَ هذا الانشغال إلّا أنّ المشاعر موجودة، ويجب اختيار الفرصة المناسبة للتعبير عنها.

وقد يظنّ البعض أنّ الأفعال تغني عن الكلام في الحُبّ، وهذا اعتقادٌ خاطئ، فيجب على الزّوجينَ ألّا يغفلا عن التعبير لبعضهما عن مشاعرهما، فذلك مهمٌ في تعزيز الشعور بالاطمئنانِ والأمان.

عزيزتي الزوجة إذا كنت تريدين أن تتقرّبي من زوجكِ أكثر فإن الدراسات أشارت إلى أن هذه العادات تعزّز وتقوي الروابط العاطفية والحب بين الزوجين كما أنّها تقربّهما من بعضهما، ومن هذه العادات:

1- مشاهدة الأفلام سوياً: إن مشاهدة الثنائي للأفلام معاً يقرّبهما أكثر من بعضهما ويحافظ على استمرارية العلاقة، ويفيد علماء النفس بأن مناقشة الفيلم بعد مشاهدته، تسمح للثنائي بتبادل الأفكار وفهم بعضهما أكثر.

2- التقبيل: وجدت بعض الدراسات والأبحاث الحديثة إلى أن التقبيل قي العلاقة الزوجية أساسي ويعزّز الروابط العاطفية بين الزوجين.

3- القيام بنشاطات برفقة ثنائي آخر: أشارت الدراسات إلى أن الثنائي الذي يقوم بالنشاطات برفقة ثنائي آخر يستطيع أن يتغلّب على الرتابة والروتين في العلاقة أكثر من المتزوجين الذين لا يقومون بالنشاطات إلّا سوياً!

4- ممارسة الهوايات والنشاطات الشخصية: كلّ إنسان بحاجة إلى مساحة من الحرية في العلاقة الزوجية لممارسة الهوايات والنشاطات التي يحبّها فذلك يعزّز السعادة الفردية وبالتالي السعادة الزوجية.

5- العناق أثناء النوم: إن العناق أثناء النوم يدلّ إلى السعادة الزوجية كما ويقرّب الزوجين من بعضهما.

6- الغضب مفيد للعلاقة الزوجية: أفادت الدراسات بأنّ التعبير عن الغضب في العلاقة الزوجية والخلافات البنّاءة تساعد الثنائي على التفاهم وبالتالي تحافظ على زواج ناجح.