5 نصائح من خرائط غوغل لتقليل التوتر في العطلة

البوابة - هل تفكر في السفر هذا الصيف؟ استخدم خرائط غوغل Google لتوفر المال الذي تنفقه على الوقود وتجنب حشود العطلات والتنقل في موسم عطلات بدون توتر.

إنه أجمل وقت في السنة! الإجازة الصيفية هي الوقت الأمثل للتنقل والسفر والاستمتاع بالوقت مع الأحباء. لمساعدتك على توفير الوقت والمال ولسلامتك أيضاً ، إليك خمس نصائح وحيل من خرائط غوغل Google لا بد من معرفتها للتنقل في موسم العطلات المزدحم بسهولة.

5 نصائح من خرائط غوغل لتقليل التوتر في موسم العطلات

1. ابحث عن محطات التوقف على طول مسارك

هل نسيت شيئًا مهمًا ؟ ابدأ بالانتقال إلى وجهتك باستخدام الخرائط واضغط على العدسة المكبرة في أعلى الجانب الأيمن من التطبيق. ستجد متاجر البقالة ومحطات الراحة ومحطات الوقود والفنادق والمزيد على طول الطريق حتى تتمكن من تجنب الالتفاف والعودة أو الدخول في نقاشات مع الأطفال.

2. شارك وقت الوصول مع الأصدقاء

هل أنت ذاهب في رحلة للقاء أصدقاء؟ دع الأصدقاء والعائلة يعرفون أنك في طريقك من خلال مشاركة الوقت المقدر للوصول مباشرةً من تطبيق الخرائط. عند التنقل ، انقر على الشاشة السفلية ثم انقر على "مشاركة تقدم الرحلة".

3. قم بالقيادة بشكل مستدام ووفر المال على البنزين

استخدم التوجيه الصديق للبيئة لرؤية واختيار المسار الأكثر توفيرًا للوقود أو الطاقة إلى وجهتك - سواء كانت منطقة جبلية أو مزرعة للأشجار - عندما تتنقل باستخدام خرائط غوغل Google يمكنك أيضًا البحث عن "أسعار الوقود" لمعرفة سعر الوقود في المحطات القريبة حتى تتمكن من اختيار الخيار الأرخص.

4. اعثر على طريقك بسرعة باستخدام علامة التبويب

إذا كنت تخطط للتسوق أو السفر هذا الموسم ، فيمكنك البحث عن أي مركز تجاري أو مطار أو محطة ترانزيت واضغط على علامة التبويب "الدليل" لمعرفة الأنشطة التجارية الموجودة بالداخل - مثل ما إذا كانت شركة تأجير سيارات معينة موجودة في المطار . سترى أيضًا تفاصيل مفيدة مثل الطابق الذي يوجد فيه المكان وما إذا كان مفتوحًا.

5. تجنب أزمة العطلات

لا شيء يثبط المزاج الاحتفالي مثل الطرق الطويلة المزدحمة. ابحث عن أي مكان على خرائط غوغل Google مثل مخبز أو محل بقالة أو مطار - واسحب صفحة الأعمال الخاصة بها. قم بالتمرير لأسفل لترى مدى انشغالهم في الوقت الحالي أو ازدحامهم في يوم وساعة معينة لتوفير الوقت.

هل تريد المزيد من النصائح ؟ تحقق من توقعات حركة المرور عبر تطبيق خرائط غوغل Google للطرق المعينة، والأوقات المزدحمة، والاتجاهات الشائعة – نحن نعدك بأنك ستحب كل المعلومات التي ستجدها وستستفيد منها.

5 وجهات عطلات مفضلة في الصيف للعائلات

5 منتجعات رومانسية يجب أن تزورها في جزر المالديف