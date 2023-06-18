البوابة - مثلجات بنكهات مختلفة مصنوعة من عدد قليل من المكونات البسيطة والأهم من ذلك أنها مثلجات نباتية خالية من المواد الحيوانية والحليب والبيض.

5 نكهات مثلجات نباتية طبيعية ومتنوعة



مثلجات بنكهة الشوكولاتة

المكونات:

1 علبة (14 أونصة) حليب جوز الهند مبرد

نصف كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

نصف كوب سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 كوب رقائق شوكولاتة نباتية (اختياري)

التعليمات:

في الخلاط ، تمزج جميع المكونات باستثناء رقائق الشوكولاتة.

حتى يصبح المزيج سلساً. للحصول على آيس كريم أكثر نعومة ، بردي الوعاء وخفاقة الخلاط قبل الخلط.

يُسكب المزيج في آلة صنع الآيس كريم ويُجمّد وفقًا لتعليمات الصنع. (إذا لم يكن لديك صانعة آيس كريم ، يمكنك صنع آيس كريم "ممخض" بتجميد الخليط في طبق ضحل ثم خفقه كل 30 دقيقة أو نحو ذلك لعدة ساعات.)

بمجرد أن يجمد الآيس كريم ، أضيفي رقائق الشوكولاتة (إذا كنت تستخدمينها).

اغرفي الآيس كريم في أطباق واستمتعي! يمكن أن يبقى الآيس كريم في الفريزر لمدة تصل إلى أسبوعين

أضف الطبقة المفضلة لديك. تشمل بعض الإضافات الشعبية رقائق الشوكولاتة والفواكه والمكسرات.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك صنع آيس كريم نباتي لذيذ في المنزل سيحبه الجميع!





نصائح:

1. للحصول على نكهة الشوكولاتة الغنية ، استخدمي مسحوق الكاكاو الداكن.

2. للحصول على نكهة غنية بالفانيليا ، استخدم معجون أو خلاصة

3. للحصول على نكهة كريم الشوكولاتة: أضف 1/2 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى إلى الخلاط مع المكونات الأخرى.

4. للحصول على نكهة الفراولة: اهرس كوبًا من الفراولة الطازجة أو المجمدة وأضفها إلى الخلاط مع المكونات الأخرى.

5. للحصول على نكهة رقائق الشوكولاتة بالنعناع: أضف نصف كوب من رقائق الشوكولاتة النباتية وربع كوب من أوراق النعناع الطازجة إلى الخلاط مع المكونات الأخرى.



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