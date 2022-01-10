هل بدأتِ عمل رجيم عيد الحب 2022؟ هل أنتِ مستعدة بالاحتفال في عيد الحب؟ هل تريدين فقدان عدد من الكيلوغرامات بشكل سريع حتى تبدي أنيقة ورشيقة في عيد الحب؟

يمكنك البدء من الآن واتباع رجيم عيد الحب 2022 للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، وبالتأكيد أنت مثل أي امرأة تحلمين بالحصول على إطلالة مميزة لا مثيل لها، وتبهرين بها زوجك أو خطيبك.

ومع اقتراب عيد الحب "فالنتاين" لابد أنك سيدتي ممن يبحثن عن هذا الأمر أو يشغل بالك،"موقع البوابة" يقدم لك جدول بسيط ولمدة أسبوع، وهي تعتبر من أشهر الحميات السريعة والمضمونة النتائج، وصحية أيضاً لحرق الدهون وخسران الوزن الزائد.

رجيم عيد الحب 2022

يوم السبت

وجبة الفطور

فريتاتا مكونة من 3 بياض البيض، 2 ملاعق كبيرة من مكعبات الفلفل، 2 ملعقة شاي سبانخ مفروم، 2 ملعقة طعام موزاريلا، و2 ملعقة شاي البيستو و1/2 كوب من التوت الطازج.

كعكة صغيرة من النخالة.

كوب من الحليب الخالي الدسم.

سناك

2\1 كوب من زبادي الفانيليا خالي الدسم

ملعقة طعام من بذور الكتان

1/2 كوب مكعبات الكمثرى.

الغداء

4 أوقية شرائح الديك الرومي.

سلطة طماطم وخيار مكونة من 5 شرائح طماطم، 1/4 كوب شرائح الخيار، 1 ملعقة صغيرة من الزعتر المفروم الطازج، وملعقة كبيرة من الصوص الإطالي.

برتقال متوسطة.

سناك

عصير مكون من3\4 حليب خالي الدسم، 1/2 موز، 1/2 كوب زبادي قليل الدسم، و1/4 كوب شرائح الفراولة.

العشاء

4 أونصات من سمك النهاش الأحمر متبلة بملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، و2\1 ملعقة صغيرة من التوابل.

كوب معكرونة مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون و ملعقة شاي مبشور جبنة البارميزان.

كوب فاصوليا خضراء مطهو على البخار مع ملعقة كبيرة من اللوز المحمص.

يوم الأحد

وجبة الفطور

2 شرائح لحم مقدد كندي.

قطعة من الخبز مع ملعقة من سكر الفواكه.

3\4 كوب من التوت.

كوب من الحليب الخالي الدسم.

سناك

1/4 كوب من الجبن خالية الدهن، 1/4 كوب من الكرز وملعقة صغيرة من اللوز المبشور.

وجبة الغداء

سلطة مكونة مع 2 كوب سبانخ ، 4 أوقية الدجاج مشوي، ملعقة كبيرة مفرومة من التوت البري المجفف، 3 شرائح أفوكادو، ملعقة طعام من الجوز المبشور، و 2 ملعقة طعام صلصة قليلة الدسم.

تفاحة.

كوب من الحليب الخالي الدسم.

سناك

4\1 كوب من الزبادي اليوناني خالي الدسم مع ملعقة طعام من سكر الفاكهة، وملعقة كبيرة من بذور الكتان.

4\1 كوب من التوت.

وجبة العشاء

4 أونصات من اللحم مقلي مع البصل والثوم والبروكلي، والفلفل.

2\1 كوب من الأرز البني.

5 شرائح طماطم متوسطة مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم، كزبرة مفرومة، وصلصة الصويا الخفيفة، والخل.

يوم الإثنين

وجبة فطور

2\1 كوب بياض البيض مخلوط مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ، ملعقة صغيرة ريحان مفروم، ملعقة صغيرة من جبنة البارميزان المبشور، 2\1 كوب من حبات الطماطم الكرزية.

شريحة توست من الحبوب الكاملة.

2\1 كوب من التوت.

كوب حليب خالي الدسم.

سناك

2\1 كوب من الزبادي اليوناني خالي الدسم مع نصف كوب من الفراولة.

وجبة الغداء

سلطة مكونة من 3/4 كوب برغل مطبوخ، 4 أوقية صد دجاج المشوي مشوي، ملعقة كبيرة جبن شيدر قليل الدسم، مكعبات خضار مشوية (2 بصل، 1/4 كوب مكعبات كوسة، 1/2 كوب فلفل رومي)، ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة، وملعقة كبيرة من صلصة الخل خالية الدسم.

سناك

ملعقتين من الحمص مع 6 حبات جزر صغيرة.

وجبة العشاء

4 أونصات من سمك السلمون المشوي.

كوب من الأرز البري مع ملعقة طعام من اللوز المحمص.

كوب السبانخ مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والخل البلسمي، جبن البارميزان المبشور.

2\1 كوب مكعبات الشمام مع 2\1 كوب من التوت وملعقة صغيرة من الجوز المفروم.

يوم الثلاثاء

وجبة الفطور

4\3 كوب من جقيق الشوفان مخفوق مع 2\1 كوب من الحليب الخالي الدسم.

حبتان من النقانق.

كوب من التوت البري.

سناك

2\1 كوب من جبن الريكوتا الخالية الدسم، 1/2 كوب من التوت وملعقة طعام من الجوز المفروم.

سناك

2 كوب من الجبن خالية الدهن مع 1/2 كوب السالسا.

وجبة العشاء

1 برغر تركي.

4\3 كوب قرنبيط وبروكلي محمص .

4\3 كوب من الأرز البني.

كوب سلطة سبانخ مع ملعقة طعام من الخل البلسمي.

يوم الأربعاء

وجبة الفطور

عجة موكنة من 4 بياض البيض وبيضة كاملة، 1/4 كوب قرنبيط مفروم، 2 ملعقة طعام فاصوليا، بصل مقلي، قطع من الفطر، وصلصة.

كاساديا مكونة من 1/2 واحدة تورتيلا الذرة الصغيرة وملعقة طعام من الجبن قليل الدسم.

نصف كوب بطيخ مقطع.

سناك

2\1 نصف من زبادي الفانيليا خال الدسم، مع تفاحة وملعقة من الجوز المفروم.

وجبة الغداء

سلطة مكونة من 2 كوب من الرومين المفروم، 4 أوقية دجاج مشوي، 1/2 كوب كرفس مفروم، 1/2 كوب فطر، ملعقين طعام شيدر قليل الدسم وملعقة من صوص سلطة السيزر خالية الدسم.

خوخة متوسطة الحجم.

كوب من الحليب خالي الدسم.

سناك

إصبع شيز موزاريلا.

برتقالة متوسطة.

وجبة العشاء

4 أوقية من الجمبري المشوي مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة ثوم مفروم.

خرشوف متوسط الحجم.

2\1 كوب كامل كسكس مع ملعقتين طعام مكعبات الفليفلة، 1/4 كوب حبوب الحمص، ملعقة صغيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة، وملعقة كبيرة خالية من الدهون من الخردل.

يوم الخميس

وجبة الفطور

كعكة صغيرة مع ملعقة طعام من الفول السوداني وملعقة من الفاكهة.

كوب من الحليب خالي الدسم.

2 شرائح من اللحم المقدد الكندي.

سناك

علبة زبادي مع كوب من زبادي الفانيليا، 2 ملعقة طعام حبات التوت أو الفراولة، وملعقتا طعام قليل الدسم جرانولا.

الغداء

سندويش مكون من 4 شرائح لحم بقر، 1\4 كوب خس، 3 شرائح طماطم متوسطة، ملعقة صغيرة من الفجل، ملعقة صغيرة من الخردل.

2\1 كوب فاصوليا أو عدس مع ملعقة صغيرة ريحان مفروم وملعقة كبيرة من صلصة السيزر.

سناك

رقائق ذرة مشوية.

وجبة العشاء

4 أونصات سمك هلبوت مشوي.

2\1 كوب من شرائح الفطر مقلي بملعقة صغيرة منزيت الزيتون ، 1/4 كوب بصل وكوب فاصوليا خضراء.

سلطة مكونة من كوب جرجير، 2\1 كوب طماطم، وملعقة صغيرة من بسلم الخل.

2\1 كوب عصير تفاح غير محلى مع 4\1 كوب من زبادي الفانيليا خال الدسم.

يوم الجمعة

وجبة الفطور

تورتيلا متوسطة الحجم من القمح الكامل مكونة 4 بياض البيض، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، 1/4 كوب من الفاصوليا السوداء، 2 ملعقة طعام السالسا، ملعقتان شيدر خالية الدسم، وملعقة صغيرة الكزبرة الطازجة.

كوب من البطيخ

سناك

3 أونصات شرائح لحم.

تفاحة متوسطة.

وجبة الغداء

برغر تركي

سلطة مكونة من 1 كوب من السبانخ، 1/4 كوب طماطم صغيرة، 1/2 كوب عدس مطهي، 2 ملعقة شاي بارميزان، وملعقة كبيرة من الصوص الروسي.

كوب من الحليب الخالي الدسم.

سناك

إصبع شيز موزاريلا متوسط الحجم.

كوب من العنب الأحمر.

وجبة العشاء

5 أونصات سمك سلمون مشوي.

2\1 كوب من الأرز الأسمر.

2 كوب من الحب الأخضر الصغير مع صوص السيزر.

2\1 كوب من فاكهة الكمثرى والفراولة.

أدعيه جميله لشخص تحبه ويهمك أمره

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