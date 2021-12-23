إن كنتم ترغبون في أن تعيشون أجواء عطلة عيد الكريسماس مع العائلة، وأن تلمسون برد الشتاء، وتساقط الثلوج وسط أضواء المدن المحتفلة برأس السنة ، فعليك أن تختار قضاء هذه الأيام في بيت لحم - فلسطين أو فيينا– النمسا، ريكيافيك– أيسلندا،سان خوان، بورتوريكو،سان خوان، بورتوريكو،لابلاند، فنلندا والتي ربما تكون الأفضل لقضاء عطلة الكريسماس ورأس السنة سوياً ومع العائلة.

5 وجهات سياحية لقضاء عطلة عيد الكريسماس مع العائلة

بيت لحم - فلسطين لقضاء عطلة عيد الكريسماس

بيت لحم - فلسطين من المدن الرئيسية تقع في شمال المحافظة، على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة القدس القديمة، 73 كيلومترًا شمال البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد 75 كيلومترًا غرب عمان، وتقع على موقع جبلي على ارتفاع 772 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

بيت لحم هي مسقط رأس السيد المسيح عليه السلام، ولها كذلك أهمية تاريخية كبرى، وقد تم بناء كنيسة المهد فيها لتصبح موقعًا هامًّا يزوره السائحون من كافة أرجاء العالم، وعيد الميلاد حدث مميز في بيت لحم، مع المواكب والخدمات المتعددة التي تقودها مجموعة متنوعة من الطوائف المسيحية.

فيينا– النمسا لقضاء عطلة عيد الكريسماس

فيينا– النمسا هي مناسبة لجميع الأعياد خصوصاً عيد الكريسماس ورأس السنة، حيث يبلغ عدد سكان فيننا حوالي 1.8 مليون نسمة، وهي عاشر أكبر مدينة من ناحية عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

اشتهرتفيينا– النمسا بكونها مركزًا عالميًا للتعليم والأدب والموسيقى والعلوم، ولقد انهارت الإمبراطورية النمساوية ـ المجرية بعد أن انتهت الحرب العالمية الأولى في عام 1918.

ومن ثم فقدت فيينا الكثير من أهميتها. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في سنة 1945 أصبحت فيينا مركزاً عالمياً للمؤتمرات ومركز وكالات عالمية متعددة. وتستضيف فيينا العديد من المنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة أوبك والأوفيد.

ريكيافيك– أيسلندا لقضاء عطلة عيد الكريسماس

ريكيافيك– أيسلندا تقع في جنوب غرب آيسلندا ويتميز ريكيافيك الشريط الساحلي للمدينة بأشباه الجزر ، المضائق ، والجزر. خلال العصر الجليدي (منذ 10.000 سنة مضت).

أرض الفايكنج، والجان، والشفق القطبي الشمالي، الذي يعد ظاهرة مذهلة تحصل عليها ريكيافيك بسبب موقعها في الشمال، الذي يمنحها أربع ساعات فقط من ضوء النهار خلال أشهر الشتاء. ولكن لا تقلق، فهي مضيئة ليلاًبأضواء زمردية مذهلة من الشفق القطبي، كما أنها مدينة نابضة بالحياة.

ويمكنك أيضًا زيارة قرية عيد الميلاد في بلدة قريبة من هافناريوردور، وتشتهر بوجود واحدة من أكبر مستوطنات أيسلندا من "الجان، الأقزام والكائنات الغامضة الأخرى".

سان خوان، بورتوريكو لقضاء عطلة عيد الكريسماس

سان خوان، بورتوريكو عدد سكانها حسب تعداد 2000 إلى 433.733 نسمة لتصبح المدينة 42 في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان. أما منطقتها الحضرية فيبلغ عدد سكانها 1,086,376 نسمة.

يقع الجزء القديم من المدينة في جزيرة تواجه الساحل الشمالي من بورتوريكو وتقع المناطق السكنية الجديدة على الجزيرة الرئيسية وتترابط هذه الأجزاء من خلال 4 جسور وطريق فوق المياه.

إذا كنت تفضل قضاء عطلة الميلاد بين أشجار النخيل، فسان خوان، بورتوريكو، وجهتك المثالية. يمكنك قضاءالوقت في أحد المنتجعات الفخمةالعديدة، وزيارة الميناء القديم ومنطقة البحر الكاريبي، واستكشاف المدينة التاريخية المسورة سان خوان القديمة.

ومن الأنشطة التقليدية لعيد الميلاد التي يمكنك المشاركة فيها مهرجانات الغناء التي يتم فيها غناء أغاني الكريسماس، والاستمتاع بعشاءٍ تقليدي لا يُنسى.

لابلاند، فنلندا لقضاء عطلة عيد الكريسماس

لابلاند، فنلندا لقضاء عطلة عيد الكريسماس إذا فكرت في السفر إلى فنلندا فأنت على موعد مع رحلات السفاري مع الرنة والتزلج، والمنتجعات الهادئة.

ولا تنسَ أن قربها من القطب الشمالي يجعل منها مقرًّا مناسبًا لسانت كلوز، كما يمكنك زيارة قرية سانت كلوز في بلدة روفانيمي، حيث يمكنك أن ترى الجان العاملة في مكتب بابا نويل، وحيوانات الرنة التي تجر عربة سانت عشية الميلاد، وسانت كلوز نفسه.

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