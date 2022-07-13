5 وجهات لا غنى عنها في ملبورن، أستراليا تعتبر مدينة ملبورن مكان رائع للسياحة. انها مدينة أنيقة ونابضة بالحياة ، مع مركز مدينة مبهج ، بالاضافة الى أحياء وسط المدينة ذات الطابع الفريد، والحدائق الخضراء الفخمة والمسارات في السفوح حيث يمكن للمرء الاستمتاع بالطبيعة الأسترالية في أفضل حالاتها.

تشتهر ملبورن أيضًا بطرقها التي لا تعد ولا تحصى، وفن الشارع الرائع. لذلك لا عجب أنه تم التصويت مرارًا وتكرارًا على أنها المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم! ولكن كسائح ماذا يمكنك أن تزور في ملبورن؟

5 وجهات لا غنى عنها في ملبورن، أستراليا

1. متحف الهجرة

تعد ملبورن واحدة من أكثر العواصم تنوعًا على هذا الكوكب ، حيث تشهد العديد من موجات الهجرة من جميع أنحاء العالم ، ولهذا السبب ليس من المستغرب وجود أكثر من قصة حول المستوطنين لملئ متحف مخصص لهم. يمكنكم زيارة المتحف.

متحف الهجرة هو متحف يعرض بشكل أساسي تاريخ الهجرة في أستراليا. يقع في شارع Flinders Street في ملبورن ، فيكتوريا ، في مبنى الجمارك القديم. يحتل المبنى موقع أحد المباني الأولى في المدينة ، فندق Fawkner's ، الذي تم بناؤه في عام 1835 بواسطة John Pascoe Fawkner ، أحد مؤسسي ملبورن.

5 وجهات لا غنى عنها في ملبورن، أستراليا

2. وادي يارا

تتميز منطقة النبيذ الرئيسية في فيكتوريا هذه بالتلال الخضراء المتدرجة والكروم المتمايلة والمزارع القديمة. المكافأة: يقع وادي يارا على بعد 45 دقيقة فقط بالسيارة من منطقة الأعمال المركزية. تفتح أبواب قبو مصانع النبيذ الشهيرة في المنطقة في نهاية كل أسبوع ، وأصبحت مطاعم النبيذ من أكثر الوجهات المرغوبة لتناول الطعام بالقرب من ملبورن. استكشف المنطقة سيرًا على الأقدام أو عن طريق سيجواي للحصول على إحساس شامل بالعقار.

5 وجهات لا غنى عنها في ملبورن، أستراليا

3. محمية هيلسفيل

يجلب لك الممر عبر أشجار الأوكالبتس نطاقًا قريبًا من حيوانات الكوالا ، التي تتيح لك التقاط الكثير من الصور الفوتوغرافية. ومع ذلك ، ربما يكون قسم الكنغر هو المنطقة الأكثر تصويرًا ، حيث يقوم الزوار بالتقاط الصور مع الرمز المعروف عالميًا للحياة البرية الأسترالية. أهم ما يميز المحمية عرض Spirits of the Sky ، الذي يتميز ببوم الثلج والعقاب ويختتم بمشهد مذهل لنسر. في هذه المحمية، يمكنك رؤية كل الحيوانات الأسترالية الأصلية ، بما في ذلك خلد الماء الغامض و (نادرًا ما يتم رصده في البرية).

5 وجهات لا غنى عنها في ملبورن، أستراليا

4. فودي تريل

تشتهر ملبورن بمطاعمها متعددة الثقافات، ولكن من الصعب أن تقرر إلى أين تذهب إذا كنت تعاني من ضغوط شديدة للوقت أو في زيارة قصيرة لذلك خصص وقتا لزيارة اهم المطاعم وتجربة الأطباق العالمية. في نزهة الطعام متعددة الثقافات، يمكنك تناول أكبر عدد ممكن من النكهات. بدءًا من متحف الهجرة ثم الانتقال إلى ممرات المدينة، تتجاوز هذه الجولة التذوق والنصائح - فهي تضع فن الطهو في المدينة في سياقه.

5 وجهات لا غنى عنها في ملبورن، أستراليا

5. أسواق جنوب ملبورن

تم إنشاء هذا المبنى الفيكتوري من الخشب والطوب الأحمر في عام 1867 ، وهو عبارة عن مركز ساحر من المنتجات الطازجة والسلع المحلية والأطعمة الشهية. الأجواء رائعة ، وهناك الكثير من خيارات الطعام ؛ تشمل المحطات الشهيرة الكرواسون في Agathe Patisserie واللوز المحمص والشوكولاتة والجبن في K-Sein Fromagerie ، أي مزيج يلفت انتباهك في Fizzi Tea ، والشوكولاتة الحائزة على جوائز في Atypic ، وأكثر من ذلك.

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