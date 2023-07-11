البوابة - مع حلول موسم العطلات الصيفية، يمكن أن يزدحم جدول الإجازات ويسبب الارباك لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء، لذلك كان لا بد من وجود بعض القوانين والآداب العامة لآخذ إجازة من العمل حتى يستمر سير العمل دون انقطاع أو حدوث سوء تفاهم بين الزملاء. تعالوا نتعرف على هذه الآداب:

6 آداب لطلب الإجازات الصيفية من العمل

قدم طلب الإجازة قبل فترة معقولة. المعيار هو أسبوعين ، لكن من الأفضل دائمًا أن تعطي وقتاً أكثر. سيعطي هذا مديرك وزملائك وقتًا لتعديل جداولهم واتخاذ الترتيبات لغيابك. كن واضحاً بشأن عملك. دع مديرك يعرف ما عليك القيام به قبل مغادرتك ، مثل إكمال أي مشاريع بارزة أو توفير التدريب لشخص سيغطي عنك. ضع خطة اتصال. دع مديرك وزملائك يعرفون كيف يمكنهم الوصول إليك في حالة الطوارئ. يمكنك إعداد رسالة خارج المكتب على بريدك الإلكتروني وبريدك الصوتي أو يمكنك تعيين شخص ما ليكون نقطة اتصالك. كن لبقاً مع زملائك في العمل. لا تتركهم في مأزق عن طريق الإقلاع دون اتخاذ الترتيبات اللازمة لتغطية عملك. استمتع بالاجازة دون الشعور بالذنب. لا تتحقق من بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل أو البريد الصوتي أثناء إجازتك. هذا هو وقت الاسترخاء وإعادة الشحن ، لذلك لا تدع العمل يضغط عليك. حاول العودة من الإجازة منتعشاً وجاهزاً للعمل. لا تعد من العطلة وأنت تشعر بالإرهاق أو المرض. خذ بعض الوقت للتنظيم ومتابعة عملك قبل العودة مرة أخرى.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي قد تجدها مفيدة:

حدد موعد إجازتك خلال فترة تباطئ العمل. سيساعد هذا في تقليل تأثير غيابك على فريقك.

كن استباقيًا في التواصل مع مديرك وزملائك في العمل. اجعلهم على اطلاع دائم بخططك وأخبرهم إذا كان هناك أي شيء يحتاجون إلى القيام به للاستعداد لغيابك.

عد من الإجازة بخطة عمل ذكية. سيساعدك هذا على العودة إلى المهام والرسائل التي تنتظر الرد وتجنب الشعور بالإرهاق.

أخيراً، تذكر أن اتباع هذه النصائح سيساعدك على ضمان قضاء إجازتك الصيفية مع عائلتك أو أصدقائك دون تعطيل عملك أو الإساءة إلى زملائك في العمل. لذا استرخ واستمتع بإجازتك وعد مجددًا وأنت جاهز للعمل!

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